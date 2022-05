Ces hautes pressions accompagnées d’air doux en altitude ont tendance à bloquer la chaleur au sol et durant ces longues journées, le mercure s’envole avec déjà 34 à 36°C sur le sud de la France et les premiers 40°C à l’ombre en Andalousie (10°C au-dessus des normes).

Notre pays reste légèrement en marge avec 26 à 29°C et une baisse des températures attendue jeudi après-midi par l’ouest. La fin de semaine sera plus respirable et finalement de saison avec 20-22°C et de belles périodes ensoleillées après les orages encore présents vendredi surtout au sud.

Et sur le reste du pays?

Rebelote, des nuages résiduels tôt le matin puis à nouveau l’anticyclone qui écrase tout permettant au soleil de s’imposer malgré un voile assez fin. Beaucoup de soleil sur les Flandres puis Hainaut, Brabants et Bruxelles puis le sud avec déjà 22 à 25°C vers midi!

Durant l’après-midi, encore du soleil à la mer avec quelques cumulus dans l’intérieur et un orage de chaleur qui pourra se former sur le relief ardennais et le sud-est pouvant laisser pas mal d’eau pour les plus chanceux mais ça sera très local! Il fera très chaud avec 26 à 29°C à l’ombre sauf à la mer qui s’en sortira avec 21-23°C mais aussi sous le soleil. Vent faible de nord-ouest et toujours une météo calme le soir...