Farid répond à votre question météo: qu’est-ce que la brise de mer?

Bonjour à toutes et à tous, la réponse est oui. Même si cela reste théorique, le littoral bénéficie en moyenne de 200 heures d’ensoleillement supplémentaire par rapport au centre du pays. Deux raisons ressortent: La première est que les perturbations atlantiques s’évacuent plus rapidement à la mer traînant plus longtemps sur le centre et surtout le sud freinée par le relief. L’autre est cette fameuse brise de mer: Au printemps et en été, le sol se réchauffe nettement plus vite dans l’intérieur des terres et une boucle de brise se met souvent en place. L’air plus chaud a tendance à s’élever car moins dense et pour combler ce vide, un appel d’air se fait de la mer vers la terre. La brise rafraîchit l’atmosphère et on perd parfois plus de 6-7°C mais le ciel est tout bleu alors que les cumulus sortent dans le centre évoluant parfois en orages…