Farid répond à votre question météo: quelles sont les tendances de la semaine prochaine?

Bonjour Monique! La météo s’annonce assez agréable et douce mais cela dépendra de l’ensoleillement. Lundi sera orageux mais le littoral devrait être à l’écart du gros hormis quelques averses le matin. Une belle journée s’annonce mardi avec des températures de 18 à 21°C et donc un ressenti chaud sur la plage si les éclaircies sont larges. Mercredi verra une perturbation atténuée traverser le pays en matinée avant le retour de périodes ensoleillées après-midi augurant une suite de semaine calme. Des ondées orageuses surtout sur le sud et un temps changeant au littoral accompagné d’un mercure de 18 à 20°C. Petit gilet pour le matin et t-shirt après-midi si le soleil est présent, petit rafraîchissement possible le week-end avec soleil mais brise plus marquée (16-18°C)