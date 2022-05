Le mercure va s’emballer ensuite avec du soleil voilé mais une chaleur pesante puisqu’on atteindra 26 à 28 voire 29°C sous un vent d’est modéré. Ce n’est qu’en fin de soirée et nuit suivante qu’un orage pourra remonter de France sur le pays (après minuit). Sauf surprises, cela devrait bien se passer mais bien s’hydrater!

Et sur le reste du pays?

l’anticyclone va se rapprocher et nous profiterons d’une très belle journée ensoleillée. Un ciel bleu qui devrait dominer le matin après la dissipation des nuages bas très localisés (jusque 9-10 H) permettant au mercure de grimper rapidement. Fin de matinée, des cumulus sortiront plutôt organisés en lignes et plutôt espacés témoignant de l’instabilité assez faible. Il fera toujours pleinement ensoleillé sur les provinces du sud et à la mer.

L’après-midi, toujours ces cumulus de beau temps (soleil à la mer) ne gâchant pas l’impression printanière et qui auront même tendance à se résorber totalement depuis la France à partir de 14-15 H. En effet, l’anticyclone continuera de gonfler et le ciel finira par totalement se dégager sur tout le pays fin d’après-midi. C’est à ce moment-là que les maxima seront atteints culminant à 18°C à la mer et 19 à 22°C sur le centre du pays sous un vent d’ouest modéré voire assez fort par moments (30-40 km/h). Le soir, ciel bien dégagé partout et nuit à nouveau fraîche!