Le vent soufflera de secteur est et ne sera pas gênant avoisinant 20 à 25 km/h en rafales sous un beau soleil. L’après-midi, on atteindra 23 à 25°C à l’ombre et il fera très beau ce qui sera idéal pour un verre en terrasse ou le barbecue. Après l’effort le réconfort n’est-ce pas? Bonne course à toi!

Et sur le reste du pays?

Nous passerons temporairement dans une masse d’air plus fraîche (c’est relatif) avec des éclaircies assez larges et quelques champs de cumulus sur les provinces du sud voire des nuages bas tôt le matin. Ensuite, des voiles de cirrus mais tout de même une ambiance lumineuse et des températures en baisse (davantage de soleil à la mer).

En cours d’après-midi, il fera un peu plus laiteux (moins que ce mardi) avec donc des voiles d’altitude doublés de cumulus qui ne masqueront pas l’impression lumineuse. Pas mal de soleil à la mer et un mercure en légère baisse affichant 18 à 20°C en plaine et 16-17°C sur la bande côtière. Le vent restera modéré de secteur ouest et pas trop gênant alors que le ciel se dégagera à nouveau le soir.