Farid répond à votre question météo: «Risque-t-on une vague de chaleur la semaine prochaine?» (vidéo)

Bonjour Tolga, en effet les températures resteront à des niveaux élevés surtout en fin de semaine et début de semaine prochaine. Après une journée de jeudi plus variable, le soleil devrait revenir vendredi et ce week-end accompagné d’une hausse du mercure qui affichera 20 à 22°C puis 23 à 25°C samedi et dimanche. Ces températures continueront de monter en début de semaine prochaine pouvant atteindre 24 à 28°C après quoi une petite dégradation orageuse pourrait intervenir. La suite resterait modérément chaude mais peut-être en dessous des critères de vague de chaleur. Pour rappel, une vague de chaleur en Belgique se définit comme une période de 5 jours consécutifs où le mercure atteint 25°C dont 3 jours > 30°C. On devrait normalement l’éviter et tant mieux!