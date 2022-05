Farid répond à votre question météo: «Nouveau coup de chaud plus intense possible la semaine prochaine»

Salut Laurent, j’espère que tout va bien: Ecoute les projections sont toujours très sèches et assez douces voire chaude pour la suite du mois. On tournera autour de 22 à 25°C mardi et mercredi (à l’ombre) avant deux journées de jeudi et vendredi un peu plus mitigées mais toujours sans eau avec 18 à 21°C de maximas. Pour le week-end, il pourrait faire un peu plus nuageux samedi mais l’anticyclone regonflera déjà augurant un dimanche ensoleillé et des perspectives estivales la semaine prochaine. Il n’est pas exclu qu’on atteigne à nouveau 20 à 23°C début de semaine et ensuite 24 à 28°C mais à confirmer. Pour moi, ça peut valoir le coup puisqu’il fait assez bon l’après-midi pour en profiter si c’est chauffé!