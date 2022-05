Farid répond à votre question météo: risque de gelée définitivement écarté pour les saints de glace?

Bonjour Anne, les saints de glace coïncideront une nouvelle fois avec grande douceur cette année. Cela appuie le fait que le mercure ne descend pas par magie à cette période l’année et on entend souvent par erreur qu’il s’agit d’une période favorable aux gelées, ce qui est faux. Le 11, 12 et 13 mai sont donc célébrés Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais. Encore une fois, il ne s’agit absolument pas d’une période plus froide mais le moment charnière après lequel le risque de gelée disparaît en plaine même en cas de nuit dégagée puisque le refroidissement nocturne n’est plus si important.