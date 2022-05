Farid répond à votre question météo: «Du soleil pour la fête des mères?»

Et sur le reste du pays?

Il faudra donc composer avec un temps un peu plus gris et un peu de pluie surtout sur une grande partie ouest du pays (Hainaut, Flandres, Brabants jusque Namur en limite). Sur le sud-est et l’Ardenne, il fera plus sec avec une goutte isolée mais de toute manière rien grand-chose ailleurs.

Fin de matinée et après-midi, un régime d’averses peu actif prendra le relais sous ce petit creux d’altitude avec donc quelques rincées mais assez courtes et espacées. Des périodes de soleil seront présentes aussi entre les ondées bien qu’il fera plus sec au littoral et du Hainaut à la capitale fin d’après-midi. J’insiste qu’il s’agira d’averses ponctuelles parfois costaudes ne laissant que 1-2 L et durant 10-15 min (orage local possible sur le relief où les ondées seront plus fréquentes). Cela sera encore une fois la loterie avec certains touchés et d’autres non. On atteindra 14°C à la mer et 17 à 19°C en plaine dès qu’une trouée sortira après-midi un peu comme ce jeudi.