Farid répond à votre question météo: «Faudra-t-il sortir le parapluie ce week-end?»

Hello Bertrand, tout d’abord félicitations à ton frère pour cet heureux événement et quoi qu’il arrive, ça sera une belle journée. En effet, on sera dans un moment de transition avec le passage d’une petite perturbation très affaiblie. Elle pourra affecter les Flandres et le Hainaut en matinée avec 1 à 2 L de pluie et ça sera mieux de prévoir une petite veste pour la cérémonie même s’il fera assez doux. J’ai tout de même l’espoir d’un temps plus sec en cours d’après-midi et même le retour de quelques éclaircies après 14-15H par la mer garantissant une fin de journée sèche et agréable. Il fera 17-18°C sans trop de vent et donc le ressenti ne sera pas vraiment froid. On dit toujours mariage pluvieux, mariage heureux et je te rassure, ça sera loin d’être catastrophique.