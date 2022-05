Farid répond à votre question météo: «Des températures douces enfin installées?»

Et sur le reste du pays?

Il n’y aura que peu de changements et les journées continuent de se ressembler. Pas mal de soleil en matinée après la dissipation d’éventuels bancs de brume sur le sud avec encore une très faible ondée possible près du Luxembourg. Fin de matinée et l’après-midi, le pays sera coupé en 3 avec des cumulus assez nombreux sur les provinces de Liège et Luxembourg. D’autre part, le ciel se couvrira à la mer à l’approche d’un tout petit creux et entre les deux, pas mal de soleil et moins de nuages (Hainaut, Brabants, Bruxelles, Namur).

Les maxima seront encore doux avec 17 à 19°C en plaine sous un vent qui va tourner au nord-ouest (25-30 km/h) à l’approche de cette petite limite. Comptez 14-15°C sur les sommets et au littoral où une très faible ondée sera possible fin d’après-midi, le risque sera jugé faible à nul ailleurs. Le soir, l’instabilité retombera avec à nouveau un dégagement du ciel et quelques stratus à la mer.