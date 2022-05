Les températures devraient encore monter un peu en cette fin de semaine où on pourrait aller chercher 17 à 20°C et même si les nuages pourraient être présents l’après-midi, ces 2-3°C de plus sont importants! Selon moi, c’est faisable ces deux journées mais avec une petite préférence pour samedi.

Et sur le reste du pays?

Les restes de cette perturbation affaiblie devraient se dissiper et nous retrouverons de larges éclaircies voire un beau soleil. Il pourrait faire temporairement plus nuageux sur la bande côtière et le sud-est où une goutte sera encore possible. Rapidement, le littoral verra le soleil faire son retour alors que des cumulus de beau temps sortiront sur le centre du pays (Hainaut, Namur, Brabants).

En cours d’après-midi, un ciel d’alternance mais pas mal de soleil surtout sur les Flandres et toujours davantage de nuages sur l’Ardenne mais qui ne donneront pas d’averses. Dans ce contexte lumineux, le mercure gagnera encore l’un ou l’autre degré affichant 17 à 18°C en plaine sous un vent de nord, nord-est encore modéré (25-35 km/h). Ce dernier poussera jusque 45 km/h à la mer où il fera moins froid que ce week-end mais pas plus de 13-14°C. En soirée, ça se dégagera partout