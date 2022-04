Je prévois un beau lundi assez ensoleillé suivi de journées d’alternance entre éclaircies et cumulus qui ne donneront pas vraiment de pluie.

Il fera relativement doux l’après-midi après des nuits fraîches mais sans gelées en plaine. Pour la suite et le week-end prochain, c’est à confirmer mais les hautes pressions devraient se maintenir favorisant temps sec, douceur l’après-midi et possiblement du soleil.

Pour moi, 8 chances sur 10 que cela se passe bien selon les modélisations. Je croise les doigts pour toi.

Et sur le reste du pays?

De belles éclaircies prendront le relais sur le centre voire un beau soleil avec encore quelques nuages de moyenne altitude sur la moitié sud du pays voire temporairement à la mer. Fin de matinée, d’autres nuages entreront par le nord de la capitale, les Flandres alors que ça restera bien lumineux sur le Hainaut, les Brabants voire ensoleillé sur le sud.

L’après-midi, ces nuages arrivés des Pays-Bas s’étaleront en stratocumulus grâce aux hautes pressions et on aura droit à un joli ciel d’alternance (plus nombreux au nord de la capitale). Le soleil sera même encore plus dominant sur le sud du pays et à la mer où la brise devrait dégager le ciel. On atteindra 15-16°C en plaine et 8-9°C sur l’extrême est. Le vent de nord atteignant 25-35 km/h en rafales.

En soirée, le ciel se dégagera partout mais un voile de cirrus entrera par la mer recouvrant le ciel ce dimanche mais sans précipitations malgré une ambiance laiteuse (16-17°C en plaine).