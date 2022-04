Farid répond à votre question météo: du beau temps prévu ce week-end? (vidéo)

Hello Janick, j’espère que tu vas bien! Les nouvelles sont assez bonnes pour ce week-end et dimanche. Malgré le léger retrait des hautes pressions, elles protégeront le pays avec toutefois ce vent de nord-est modéré. On reste dans une masse d’air assez fraîche en altitude et il ne faudra pas attendre de grosses chaleurs. Il fera même assez froid le matin avec 2 à 4°C surtout en rase campagne mais les éclaircies seront présentes. Au fil des heures, le soleil fera remonter le mercure qui devrait aller chercher 14 à 16°C et la formation de quelques champs de cumulus après-midi doublés d’un voile d’altitude. Il devrait faire sec et au soleil, ça ne sera pas si désagréable à condition d’avoir un bon pull voire un manteau le matin!