Pour ce week-end, on garde la même tendance avec un anticyclone qui recule sur l’Angleterre mais reste assez proche du pays pour nous protéger. On devrait s’en sortir avec un ciel d’alternance et des cumulus sans conséquences l’après-midi.

Il fera relativement frais le matin et l’après-midi, on tournera entre 14 et 16 voire 17°C selon l’ensoleillement sous un vent de nord-est modéré. Sauf grosse surprise, pas de précipitations en vue et bonne nouvelle pour ton concours de pêche.

Et sur le reste du pays?

L’anticyclone se rapprochera enfin avec donc pas mal de soleil et de larges éclaircies sur une grande partie du pays. Je crains toutefois quelques nuages bas sur le littoral en provenance de la mer et des brouillards très localisés dans les vallées du sud. Au fil des heures, le soleil devrait également percer sur la bande côtière alors que les cumulus sortiront sur le sud du pays et surtout le relief.

Fin de matinée et l’après-midi, je prévois aussi une petite cumulification entre les éclaircies assez larges sur le Hainaut, les Brabants jusque Namur. Plein soleil à la mer mais toujours davantage de nuages sur le sud bien que ça restera sec avec aussi quelques moments de soleil. Après 15-16 H, le ciel aura même tendance à devenir bleu sauf sur la ceinture ardennaise où ça sera encore mitigé. Maxima finalement de saison avec 15 à 17°C en plaine, un petit 13°C à la mer et sur les sommets sous un vent de nord-est faible à modéré.