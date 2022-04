Farid répond à votre question météo et tord le cou à une croyance erronée sur les saints de glace

Première chose très importante à préciser sur une croyance erronée: les saints de glace ne sont absolument pas une période où il fait spécialement froid durant le mois de mai, ni une période où les chances d’avoir froid sont plus grandes.

Il s’agit de la période charnière après laquelle le refroidissement nocturne par ciel clair n’est plus suffisant pour donner du gel en plaine (cela ne concerne pas les vallées du sud où il peut geler en plein été).

Pour rappel, il faisait 30°C le 11 mai 1998 et il n’a pas gelé à cette période ces dernières années sur Uccle.

Et sur le reste du pays?

Lundi, il s’agira de la plus mauvaise journée de la semaine avec le passage de ce creux d’altitude engendrant un peu d’instabilité. En matinée, quelques ondées qui s’étendront des Flandres au nord de la capitale envahiront tout le centre du pays et déjà le sud-est le matin. Ces dernières seront espacées et entrecoupées de quelques éclaircies.

L’après-midi, l’instabilité pourrait monter d’un cran avec le réchauffement diurne et cette poche d’air froid à 5500 m d’altitude. Des éclaircies mais aussi de bonnes rincées voire un orage local.

Le triangle "Hainaut-Brabants-Flandres" semble plus exposé alors que les averses pourraient être moins fréquentes sur les provinces du sud après-midi.

Il fera plus frais avec un petit 14°C en plaine voire moins de 10°C sous les ondées avec un peu de grêle tandis que le vent soufflera plein nord jusque 25-30 km/h et un peu plus à la mer. Le soir, encore des ondées qui auront tendance à cesser avec le coucher du soleil sauf au sud où ça continuera encore un peu.