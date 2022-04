Farid répond à votre question météo: du temps sec pour bosser dehors la semaineprochaine?

Mardi sera déjà plus sec avec davantage de périodes de soleil et des maxima tournant autour de 13-15°C sous abri.

Concernant la suite, c’est donc une tendance calme qui s’annonce avec des journées parfois nuageuses, d’autres plus lumineuses mais pas réellement de précipitations grâce à l’anticyclone britannique. Il faudra cependant composer avec un bon vent de NE (35-45 km/h) et des températures de saison entre 14 et 17°C selon l’ensoleillement, parfait pour maçonner.

Et sur le reste du pays?

Samedi, nous resterons donc en périphérie d’une poche d’air instable sur la France et globalement à l’abri. Le matin, encore de belles éclaircies et quelques champs de moyenne altitude mais une ambiance lumineuse. Fin de matinée, le ciel se couvrira sur l’extrême sud et la Gaume puis la province de Luxembourg (faibles pluies possibles).

L’après-midi, les éclaircies résisteront à la mer, sur les Flandres jusqu’en limite de la capitale et le nord. Il fera plus couvert sur le sud puis le Hainaut et les Brabants après 13h-14h mais ça devrait rester sec pour 95% d’entre nous. Une goutte sera possible sous un gros nuage mais plutôt côté Hauts-de-France et peut-être sur la botte du Hainaut jusqu’en province de Luxembourg.

Le vent d’est soufflera toujours jusqu’à 45 km/h mais il fera très doux avec 19 voire 20°C en plaine y compris à la mer où la journée pourrait être sympa!

Dimanche sera sec hormis un peu de pluie sur le sud-est avec même du soleil du centre à l’ouest jusqu’en début d’après-midi, températures de 15 à 17°C en plaine.