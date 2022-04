Farid répond à votre question météo: quel temps sur la cyclosportive Liège-Bastogne-Liège ce samedi?

Cependant, on devrait s’en sortir avec une météo sèche mais toujours venteux puisque ça soufflera jusque 45 km/h de secteur est. Une bonne dose de courage mais je pense que tu peux te lancer sur le 255 km! Bon samedi et profites-en bien!

Et sur le reste du pays?

Les restes de cette perturbation atténuée atteindront donc notre pays mais se feront grignoter par le flux d’est. Le matin, on devrait à nouveau retrouver de larges éclaircies et au pire quelques nuages bas près de l’Allemagne. Fin de matinée et début d’après-midi, les cumulus finiront par bourgeonner et seront parfois nombreux surtout sur le nord et les Flandres puis le centre alors que le soleil résistera un peu sur les provinces du sud.

L’après-midi, davantage de nuages mais encore des éclaircies toujours plus présentes sur le sud du relief ardennais. Finalement, ça devrait à nouveau s’éclaircir plus franchement après 15-16H alors que la brise pourra aussi dégager le ciel à la mer. Maximums doux avec 17-18°C en plaine et 13 à 15°C sur les sommets et au littoral. Le vent poussera jusque 40-45 km/h de secteur nord-est voire un peu plus à la mer. Le soir, ça se dégagera partout et la nuit sera tranquille