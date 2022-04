Farid répond à votre question météo: «Temps sec, pluie, orage ou soleil ce week-end?»

Et sur le reste du pays?

La petite poche d’air froid glissera sur le sud-ouest de la France et un flux d’est bien sec prendra le relais. Encore des nuages élevés surtout du Hainaut aux Flandres mais pas mal de soleil ailleurs dans un ciel assez bleu. Au fil des heures, le voile se fera plus fin sur les régions concernées en matinée et le temps deviendra plutôt ensoleillé partout.

L’après-midi, encore quelques champs de cirrus résiduels mais un ciel assez bleu et malgré le vent de nord-est modéré (30-45 km/h), le mercure parviendra à atteindre 17-19°C en plaine. L’ambiance sera un peu frisquette au vent à l’ombre mais l’indice UV de 5. Il fera plus frais à la mer avec 13-14°C et un vent de nord-est qui soufflera assez fort (45-50 km/h), prévoir un bon pull mais gare aux coups de soleil car on ne sent pas la chaleur. Le soir, ciel dégagé partout et nuit fraîche.