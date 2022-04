Farid répond à votre question météo: un risque de gelées pour les jardins cette semaine?

Et sur le reste du pays?

Un front froid tentera d’entrer par l’ouest mais se retrouvera bloqué. Cela tiendra bon sur une grande partie du pays et la douceur persistera sauf à la mer. Le matin, on retrouvera toutefois un ciel plus laiteux et des nuages de moyenne altitude plus épais bien que ça restera lumineux. En allant vers le sud et l’Ardenne, le ciel sera voilé mais un peu plus bleu.

L’après-midi, le front viendra mourir sur l’ouest du pays donnant toujours un ciel voilé et quelques cumulus qui finiront par bourgeonner surtout de l’intérieur des Flandres au Hainaut occidental (plus lumineux au sud). Cependant, le risque de pluie sera très faible et réservé plutôt côté français et encore... Maxima encore doux avec 19 voire 20°C en plaine mais plus frais à la mer où le vent de nord se lèvera ramenant le mercure à 14°C mais avec le soleil. Ailleurs, le vent soufflera faiblement de secteur nord-ouest , une chouette journée!