Farid répond à votre question météo: la semaine prochaine s’annonce loin d’être mauvaise et toujours assez douce

Pour la fin de semaine prochaine, c’est encore indécis et une tendance un peu plus humide se dessine avec un risque d’ondées l’après-midi mais il y a encore de l’espoir. Les scénarios divergent encore et il est possible que nous restions encore à l’abri de la goutte froide qui affectera l’Espagne, le sud de la France et l’Italie. J’aurais un avis définitif ou presque mercredi, je croise les doigts pour toi.

Et sur le reste du pays?

Un front chaud très affaibli par les hautes pressions viendra se casser la figure sur le pays et ne donnera rien. Hormis quelques nuages élevés assez minces sur l’ouest d’une ligne ‘’Charleroi-Bruxelles’’, rien à signaler et beaucoup de soleil partout et la douceur s’installera rapidement.

Durant l’après-midi, toujours beaucoup de soleil et quelques cirrus n’altérant pas la sensation de beau temps même au littoral. Il fera doux avec 14-15°C sur les crêtes et 18 à 20°C en plaine bord de mer compris où la brise ne se mettra en route qu’après 15-16 H. D’ailleurs, le vent restera orienté sud-est et très discret rendant le ressenti chaud (attention indice UV supérieur à 5 et crème solaire obligatoire). Le soir et peut-être fin d’après-midi, l’impression deviendra plus laiteuse en Flandres mais rien à signaler ailleurs.