Farid répond à votre question météo: doit-on mettre de la crème solaire à cette époque de l’année?

Et sur le reste du pays?

Le flux va tourner au nord-est insufflant de l’air continental plus sec. Néanmoins, il faudra un peu de patience avec pas mal de plaques de grisaille voire des brouillards un peu plus répandus que ce jeudi. Le soleil pourra déjà percer surtout sur le sud du relief ardennais + Gaume. Ensuite, éclaircies devraient s’imposer au cours de la matinée plus ou moins rapidement selon les régions (10-12H) mais ça pourrait être plus long à la mer.

L’après-midi, du soleil avec quelques nuages d’altitude qui dériveront sur le pays n’altérant pas la sensation de beau temps. Des cumulus plus nombreux sur le sud et de belles éclaircies ailleurs alors que ça devrait finalement se découvrir à la mer! Les maxima seront toujours très doux avec 18-19°C en plaine et quelques degrés de moins au littoral et en Ardenne sous un vent d’est faible à modéré. Le soir, ça se dégagera partout augurant une nuit un peu plus fraîche.