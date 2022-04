Farid répond à votre question météo: mercredi plus mitigé mais une deuxième partie de semaine à nouveau printanière

La masse d’air restera douce et on devrait atteindre 17-18°C sous abri avec une autre bonne nouvelle, le vent faible de secteur ouest avec à peine 25 km/h. Pour moi ça devrait aller mais n’hésite pas à consulter mes réactualisations.

Et sur le reste du pays?

Une nouvelle poche d’air froid plongera sur l’Espagne aspirant de l’air très doux depuis le sud de la Méditerranée! Le ciel sera déjà bien voilé le matin avec une ambiance laiteuse qui pourrait devenir par moments légèrement grisonnante (joli lever de soleil coloré possible). Attention, on attend également un afflux de poussières sahariennes mais moins intense que la dernière fois.

L’après-midi, cela restera voilé mais le soleil devrait tout de même parvenir à briller à travers les cirrus encore épais par endroits. Avec une telle masse d’air et un soleil de plus en plus haut, on atteindra 20-21°C en plaine, 18°C à la mer et sur les sommets et localement 22 voire 23°C en Campine et sur le Limbourg si le sable ne s’y mêle pas. Bref, une ambiance printanière et toujours ce vent de sud faible à modéré avoisinant 25-35 km/h en rafales au pire. Le soir, quelques gouttes pourront tomber sur les Flandres au contact d’un front atténué ne donnant pas grand-chose...