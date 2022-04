Farid répond à votre question météo: un nouvel épisode de sable saharien en début de semaine

Mercredi est à éviter mais jeudi pourrait être mon 3ème choix avec le retour de belles éclaircies à la mer et toujours une petite quinzaine de degrés et pas trop de vent. Pour moi: Mardi, lundi puis jeudi sont dans l’ordre de préférence mes 3 choix privilégiés.

Et sur le reste du pays?

Enfin, de l’air plus doux remontera de France et on sentira la différence! Le matin, pas mal de nuages d’altitude mais tout de même un ressenti lumineux voire très lumineux selon les régions. Cela ne changera pas au fil des heures et durant l’après-midi où le soleil sera encore voilé par des cirrus parfois nombreux.

Ces derniers n’altéreront pas la sensation de beau temps même si par moments l’ambiance pourra être un peu laiteuse. Le vent de sud-est sera modéré à parfois assez fort et côté mercure, il faudra compter sur un 17°C en plaine voire une pointe à 18°C le long de la frontière française et 13 à 14°C sur les sommets ardennais, tout de même 5°C de plus que ce dimanche! Le soir, rien à signaler avec toujours ce ciel laiteux sans plus.