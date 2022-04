Farid répond à votre question météo: la douceur revient lundi et s’intensifie mardi et mercredi prochain

Bonjour Monique. En effet, tu reviens avec de bonnes nouvelles puisqu’on attend un week-end plus sec et une deuxième semaine de Pâques bien meilleures. Encore une giboulée isolée samedi mais déjà un temps plus sec qui se confirmera dimanche avec du soleil et des cumulus sans conséquences l’après-midi (attention aux gelées). Pour la suite, on attend une hausse des températures lundi avec un soleil voilé mais une ambiance agréable par 15-16°C en plaine et moins de vent. La hausse se poursuivra avec 17 à 19°C mardi et mercredi sous un soleil toujours voilé mais bien présent. La suite est encore mal appréhendée mais ça restera globalement sec et doux, une bien meilleure deuxième semaine de Pâques.