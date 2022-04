Farid répond à votre question météo: un peu de soleil pour une balade au Luxembourg?

De belles apparitions du soleil certainement en matinée mais les cumulus devraient bourgeonner au fil des heures pour donner quelques averses voire giboulées. Ces dernières seront entrecoupées d’éclaircies et il ne s’agira pas de pluie continue. Attention, pas plus de 7-8°C de max et un bon vent de nord-ouest modéré à assez fort.

Et sur le reste du pays?

Une dépression de tempête va se creuser sur l’ouest de la France et engendrera une nouvelle onde pluvieuse qui affectera surtout le sud. Après une matinée sèche, la zone de pluie atteindra la botte du Hainaut, le sud Namur et surtout la province de Luxembourg où la neige pourra tomber > 300 m sans réelle tenue. Quelques faibles pluies sur un axe Mons-Charleroi-Liège et le long du sillon et un temps plus sec en allant vers les Brabants. Il fera sec au nord et sur les Flandres mais bien gris.

L’après-midi, la perturbation pourrait légèrement se décaler vers le nord avec de la pluie sur le Hainaut mais pas de grosses quantités et les Brabants mais toujours le sud en première ligne et un temps sec au nord de Bruxelles et les Flandres. De la neige fondante dès 250-300 M mais qui pourra former une couche > 500 M voire quelques cm si l’isothermie joue son rôle (Libramont, Bastogne et surtout hauteurs Arlon). Les hautes Fagnes pourront voir quelques cm > 550 M si la perturbation remonte assez haut. Maximas de 5 à 7°C du centre à l’ouest et 1 à 3°C sous les fortes pluies du sud voire 0 à 1°C > 500 M. Vent faible à modéré de secteur ouest virant au nord-ouest puis au nord en soirée.