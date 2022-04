Salut Célia, c’est vrai que cette semaine ne sera pas top mais tout ne sera pas à jeter. On attend surtout beaucoup de pluie jeudi matin et de fortes rafales mais temporaires. Vendredi, le petit conflit pluvio-neigeux devrait affecter surtout le sud avec de la neige sur l’Ardenne centrale et moins de précipitations en allant vers le centre et surtout le nord. Pour samedi, l’air froid gagnera la bataille et la matinée pourrait être fraîche avec des gelées locales. De belles éclaircies sont possibles le matin mais attention à une petite giboulée en journée par réchauffement diurne. Cependant, elles devraient être espacées et il sera possible de profiter à condition d’être bien couvert car maximas de 7-8°C sous un vent de nord-ouest modéré. Bonne nouvelle, ça devrait s’améliorer dimanche et surtout début de semaine prochaine.

Et sur le reste du pays?

Entre deux perturbations, on retrouvera une météo globalement sèche mais bien nuageuse à une goutte près. Le vent poussera jusque 40 à 50 km/h du sud au centre et jusque 65 km/h au littoral où pourront tomber de faibles bruines en milieu-fin de matinée. Ailleurs, un temps sec mais comme je vous le dis bien gris.

L’après-midi, ces faibles pluies assez disparates progresseront doucement vers le Hainaut, la capitale puis Namur puis le sud-est. Ce n’est qu’à ce moment-là que des averses plus structurées arriveront par la frontière française et les Flandres balayant un axe Hainaut-Bruxelles puis le sud en soirée. Les maximas seront doux avec 11 à 13°C en plaine mais toujours ce vent de sud-ouest poussant jusque 65 km/h voire un peu plus à la mer. La nuit suivante, un front ondulant donnera beaucoup d’eau depuis la mer et le vent se renforcera atteignant 85 km/h à la mer et 65 à 80 km/h ailleurs.