Farid répond à votre question météo: quelles seront les journées les plus sèches cette semaine?

Aussi, mercredi devrait être globalement sec entre deux perturbations et pour moi la journée la moins défavorable mais à condition de faire ça avant milieu d’après-midi. Ensuite beaucoup d’eau jeudi avant peut-être une accalmie vendredi mais cela me semble risqué. Après quelques giboulées samedi, il pourrait à nouveau faire plus sec ce dimanche, ce qui serait une troisième solution. Tu as donc le choix.

Et sur le reste du pays?

Notre pays restera dans un secteur chaud assez actif avec des pluies régulières moins active sur le sud du relief ardennais et la Gaume mais aussi au littoral qui retrouvera des périodes plus sèches. Ailleurs, une ambiance douce mais maussade toujours accompagnée d’un vent d’ouest modéré à assez fort mais moins que la veille (35-45 km/h).

L’après-midi, des périodes plus calmes sur les Flandres puis un axe Hainaut-Bruxelles voire les Brabants. Il fera toujours plus humide sur le sud mais aussi le nord du pays où traînera un front ondulant. Il n’est pas exclu que quelques trouées se dessinent à l’ouest d’une ligne ‘’Mons-Bruxelles’’ surtout vers le Hainaut occidental et la côte. Le mercure remontera sur l’ouest avec 12 à 14°C mais toujours 7 à 10°C sur le sud où il fera nettement plus sombre. En soirée, toujours quelques pluies sur le nord-est et les régions proches de l’Allemagne.