Farid répond à votre question météo: bonne nouvelle pour la deuxième semaine des vacances de Pâques

Bonjour Leticia. Bon, la première semaine de Pâques ne sera vraiment pas terrible avec un passage pluvieux lundi qui traînera encore mardi matin. Cela deviendra plus sec mardi après-midi et mercredi avant le retour de précipitations en soirée annonçant un jeudi bien maussade. Attention à un conflit neigeux possible vendredi jusque samedi mais dimanche verra le retour d’un temps plus sec et moins froid.