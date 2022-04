Farid répond à votre question météo: «Un temps plus sec et clément ce week-end»

Pour ce dimanche, de larges éclaircies seront de la partie en matinée avant le retour de quelques nuages en deuxième partie d’après-midi par l’ouest. Attention aux fortes gelées matinales mais les maximas atteindront 7 à 9° sous un vent de nord-est modéré à assez fort l’après-midi (25-40 km/h). Il faudra bien se couvrir mais l’impression sera lumineuse.

Et sur le reste du pays?

Le front occlus tournicotera encore sur le sud-est donnant l’un ou l’autre cm > 250-300 m en province de Liège et Luxembourg jusqu’aux hauteurs du Condroz. Ailleurs, un temps plus sec et des éclaircies sur l’ouest qui avanceront timidement vers le centre du pays. Au fil des heures, le soleil continuera de briller sur les Flandres et à la mer avec une giboulée sous un gros cumulus mais plutôt près de la France et surtout le matin.

Un ciel fort voilé mais lumineux en allant vers le Hainaut et les Brabants et toujours plus gris au sud mais sans précipitations et un dernier flocon près de l’Allemagne. Le mercure remontera un peu mais ça restera froid en Ardenne où la neige résistera un peu > 500 m. Comptez 6 à 8°C en plaine et toujours 1 voire 0°C de 500 à 650 M d’altitude. Le vent faiblira un peu descendant à 35 km/h de secteur nord-est. Attention aux fortes gelées la nuit suivante. Le soleil sera nettement plus dominant dimanche.