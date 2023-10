Les Boucles des Lacs : pour d’inoubliables escapades à vélo d’un jour ou plus

Prendre le temps de découvrir

Ces 5 belles boucles de vélotourisme d’une distance de 46 à 163 km à effectuer en famille, entre amis, en couple ou en solo, à son propre rythme et selon son propre niveau, permettent de réaliser un voyage de 1 à 5 jours sur de confortables itinéraires entre rivières, lacs, champs et forêts. Les reliefs doux de la région autour de plans d’eau ou au creux de vallées encaissées permettent tant aux cyclistes débutants que confirmés d’apprécier la richesse des paysages contrastés.

Au nord, le bassin de la Sambre révèle un important héritage patrimonial doublé d’une longue histoire. Au sud, ce sont le Parc national de l’Entre-Sambre et Meuse et le Parc naturel régional de l’Avesnois qui révèlent leur nature.

Pour les plus courageux, la Grande Boucle des Lacs de 163 km réalisable en 3 à 5 jours permet de s’imprégner pleinement des atouts de la culture locale ainsi que de la richesse de la nature environnante.

Entre châteaux et fortifications

Pour les amateurs de patrimoine, les boucles entre Châteaux et fortifications au départ de Jeumont (61 km) ou de Thuin (73 km) permettent de replonger dans le riche passé de la vallée de la Haute-Sambre. Passant par la cité médiévale de Thuin, son beffroi classé UNESCO et ses jardins suspendus, par la charismatique collégiale St-Ursmer de Lobbes et son jardin de Folcuin ou encore par les anciens remparts et la tour Salamandre de Beaumont, ce parcours longeant abbayes, fermes, remparts et autres industries fluviales illustre l’importante histoire médiévale de la région.

© François Struzik / HikeUp / MTPDL

Se poser et se reposer

Bien entendu, la région regorge d’opportunités de se restaurer et de se loger pour profiter pleinement de son aventure vélotouristique. Entre couleurs et saveurs locales, il y a de quoi satisfaire toutes les attentes tout au long de son parcours.

Par exemple, la ferme Le Spamboux à Lobbes propose aux cyclistes des paniers pique-nique garnis de délicieux produits locaux. De quoi ravigoter petits et grands sportifs.

©lafermelespamboux

Inutile également de rappeler aux amateurs qu’un passage par Chimay est l’occasion rêvée de déguster une authentique trappiste ou un savoureux fromage d’abbaye.

Enfin, que l’on soit prêt à camper ou que l’on préfère le confort d’un service de type hôtelier, il est toujours possible de se loger. Choisir un établissement comme les chambres d’hôtes Au Crapaud Charmant à Merbes-le-Château en bord de Sambre contribue grandement à renforcer le dépaysement.

Les Boucles des Lacs seront-elles dès lors le terrain de votre prochaine cyclo évasion ? Pour préparer votre séjour, consultez le site www.cm-tourisme.be/fr/les-boucles-des-lacs ou téléchargez la brochure Boucles des Lacs.