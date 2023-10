Asmodee vous propose le TOP 10 des jeux pour Halloween !

©asmodee

A tour de rôle, incarnez le capitaine ou les chercheurs du trésor et tenter de comprendre, grâce à des sons effectués avec un tambourin, quelle carte illustrée correspond à l’emplacement du trésor ! Disponible à partir de 6 ans, pour des parties d’environ 30 minutes, de 2 à 6 joueurs

Pas vu Pas Pris

Incarnez de petits fantômes espiègles et tentez de vous sauver d’un hôtel sans être vus par les humains qui vous lorgnent par le trou de la serrure ! Disponible à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 30 minutes, de 2 à 4 joueurs

Zombie Kittens

Dans Exploding Kittens, vous avez le droit d’avoir tout un tas de cartes en main. Quand vient votre tour, vous pouvez en jouer autant que vous voulez, pour faire les pires crasses à vos amis. Attendez-vous à des effets de cartes violents et stupides, on n’est pas là pour se faire des papouilles ! Disponible à partir de 7 ans, pour des parties d’environ 25 minutes, de 2 à 5 joueurs

Oh My Brain

Oh My Brain est un jeu de défausse dans lequel vous tenterez de vous débarrasser de vos cartes, représentant les Zombanimaux, plus rapidement que vos adversaires. Alors que vous étiez en train de griller des Marshmallows au coin du feu, les Zombanimaux eux, tenteront de vous grignoter le Marsh…..cerveaux ! Vous devrez vous débarrasser des cartes de votre main ainsi, plus compliqué, que celles de cotre Cimetière Vous commencerez la partie avec 9 cerveaux. En 1, 2 ou exceptionnellement 3 manches, celui qui finira avec le plus de cerveaux gagne la partie. Efficace et malin ! Disponible à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 30 minutes, de 2 à 5 joueurs

Harry Potter Stupefix

Harry Potter : Stupéfix ! est un jeu d’ambiance et de bluff, immersif, simple et rapide où vous devrez affronter les autres sorciers ! Simples, les règles de Stupéfix s’apprennent en jouant. Le combat se déroule en 8 manches identiques.

On choisit son sort, On pointe avec sa baguette, tous en même temps, un adversaire de son choix, On lance le sort, tous en même temps. Et on constate les effets. Les participants indemnes se partagent les récompenses au centre de la table et les glissent dans l’urne de leur Maison. Disponible à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 30 minutes, de 4 à 8 joueurs

Mascarade

Portez le bon Masque au bon moment, profitez de son pouvoir et amassez une fortune suffisante pour remporter la partie. La tâche ne sera pas facile ; les Masques s’échangent entre les joueurs… au point que personne ne peut être certain de qui se cache derrière quel Masque ! Un petit jeu de bluff déjanté comme on les aime ! Disponible à partir de 10 ans, pour des parties d’environ 20 minutes, de 4 à 12 joueurs

Les Aventuriers du Rail le Train Fantôme

Facile à apprendre et rapide à jouer, Les Aventuriers du Rail : Mon Premier Voyage – Le Train Fantôme est le moyen idéal de découvrir en douceur la série des Aventuriers du Rail.

Dans cette version fantastique du classique Les Aventuriers du Rail : Mon Premier Voyage, parents et enfants collectent des cartes Parade et placent leurs chariots hantés sur le plateau pour relier les différents emplacements de cette bien étrange petite ville. “Toc toc ! Des bonbons ou un sort ! ”.

Disponible à partir de 6 ans, pour des parties d’environ 20 minutes, de 2 à 4 joueurs

Mysterium

On vous parlait tout à l’heure de la version enfants de Mysterium : il existe aussi la version classique ! Mysterium est un jeu d’enquête familial et coopératif dans lequel tous les joueurs sont unis dans un même but : découvrir la vérité sur la mort du fantôme (incarné par un joueur) qui hante le manoir et lui apporter la paix. Mais attention, le fantôme ne peut pas parler ! Il ne peut que vous envoyer des cartes représentant des visions. À vous de les interpréter correctement pour trouver le coupable, le lieu et l’arme du crime… Disponible à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 25 minutes, de 2 à 4 joueurs

Les Loups-Garous de Thiercelieux

Des loups-garous se sont infiltrés parmi les innocents villageois et dévorent une victime chaque nuit ! Les furieux villageois parviendront-ils à les éliminer ? Loups-Garous est le jeu d’ambiance idéal pour les grands groupes de joueurs. Dès que vous passez la dizaine de joueurs, c’est la référence idéale pour passer un excellent moment dans un climat de rôles secrets, de doutes, de bluff et de discussions animées ! Disponible à partir de 10 ans, pour des parties d’environ 45 minutes, de 8 à 18 joueurs

Zombie Teenz Evolution

Des zombies sèment la pagaille dans toute la ville. Coopère avec tes amis et trouve 4 ingrédients pour préparer un antidote qui rendra leur forme humaine aux zombies!

Zombie Teenz est un jeu évolutif, comme Zombie Kidz dont il est la suite. Ce sont deux jeux différents, indépendants et compatibles !

Travaillez ensemble, chassez les zombies de la ville, fabrique l’antidote, ouvre des enveloppes et fais évoluer ton jeu ! Disponible à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 20 minutes, de 2 à 4 joueurs

