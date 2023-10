Une cuisine naturelle et enthousiaste

Né en plein chaos sanitaire, le Manoir de la Valette a su tirer son épingle du jeu grâce à son concept exclusif : un potager en permaculture qui fournit les légumes, des produits bio et locaux à foison, une cuisine de terroir à la fois durable et exempte de déchets…

Une équipe 100 % féminine

Sylvie Richard a toujours eu l’habitude de baigner dans un univers d’hommes. “Avant de lancer le restaurant, j’étais cheffe d’une entreprise de chauffage, électricité, sanitaires et cuisines. Aujourd’hui, je peux dire que le milieu de la restauration est tout aussi dur pour une femme. Mais j’ai l’habitude de l’entrepreneuriat et j’ai toujours réussi à me faire une place. ”

La cuisine, et plus précisément le bio, Sylvie Richard est tombée dedans il y a 25 ans. “Je me suis dit que je devais à tout prix réaliser ce rêve, et le tournant de mes 50 ans a constitué un bon moment. ” Aujourd’hui, Sylvie a fait le choix d’un restaurant 100 % féminin (aux cuisines, en salle et même pour la plonge), désormais labellisé “Table de Terroir”.

“Cela confère une touche de douceur et de convivialité à notre établissement. Les gens viennent d’abord pour la cuisine mais aussi pour notre accueil… Notre clientèle compte d’ailleurs 70 % de femmes ! ”

©tabledeterroir

Des produits bien de chez nous

Sylvie utilise de nombreux produits locaux (impossible de les citer tous !). Parmi eux, mentionnons entre autres les champignons cueillis dans la forêt voisine, l’agneau de la ferme Biofermart, la viande d’angus bio, les fromages de la chèvrerie de la Machine, ceux du Condor, les fromages de la ferme du Gros Chêne, les alcools de la distillerie du Centenaire, les bières de l’Escaillonne… C’est Yves, le mari de Sylvie, qui s’occupe d’acheminer les produits locaux vers le restaurant, mais aussi de gérer les extérieurs, les chambres d’hôtes, les travaux…

À côté du potager de 544m², citons par ailleurs la présence d’un magnifique verger abritant 17 arbres fruitiers, une haie de baies (myrtilles, framboises et groseilles), et une mare naturelle qui attire les amphibiens…

“Nous avons opté pour la permaculture ; celle-ci vise à produire de manière durable en économisant les ressources énergétiques et en respectant les êtres vivants”. Des poules fournissent, en outre, des œufs et des chambres d’hôtes permettent de prolonger la détente un peu plus longtemps…

Quand les saisons se dégustent…

Côté spécialités, le Manoir de la Valette suit la progression des légumes du potager. “Je n’ai pas de plat signature, mais bien quelques spécialités qui reviennent de temps en temps et plaisent tout particulièrement. Par exemple le millefeuille betterave foie gras, la lotte au fenouil à la bouillabaisse, le cassoulet aux haricots tarbais du jardin… Je trouve mon inspiration dans les livres mais aussi en enrichissant certaines recettes qui me semblent incomplètes… Il m’arrive également d’avoir des inspirations nocturnes lorsqu’il me manque un ingrédient ou une technique et qu’une solution émerge dans mon sommeil… ”

©tabledeterroir

Quel est l’intérêt de fréquenter un restaurant labellisé “Table de Terroir” ?

· Consommer local et de saison

· Assurer une juste rémunération des producteurs

· Favoriser une approche durable du secteur HoReCa

· Réduire l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

· Favoriser la diversité gastronomique et régionale

· Stimuler l’économie locale et renforcer les communautés

· Découvrir les spécialités de son terroir

Infos : www.tabledeterroir.be