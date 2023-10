Slumberland BD World : le spécialiste de la BD ouvre un second magasin au Grand-Duché

En effet, il y a deux ans un premier magasin luxembourgeois était inauguré à Esch-sur-Alzette et depuis, le succès est au rendez-vous.

©sbdw

Des articles de BD par milliers

Ainsi, Slumberland BD World, le groupement de librairies spécialisées en bandes dessinées, inaugure ce 13 octobre un nouveau magasin dans le Knauf Shopping de Pommerloch. L’enseigne compte ainsi satisfaire la clientèle luxembourgeoise, mais également un large public de frontaliers belges.

“Le magasin se trouvera à une vingtaine de minutes seulement de Bastogne”, précise Cédric De Waele, responsable marketing&communication des librairies Slumberland BD World.

Avec une offre incroyable de quelque 100 000 références, les espaces Slumberland BD World proposent les grands classiques, des mangas en tous genres, des comics, des romans graphiques, des livres jeunesse, ainsi que de produits dérivés, comme des miniatures, des jeux de société et des objets en rapport avec l’univers de la BD dont des pièces pour amateurs et collectionneurs.

©sbdw

Une offre exceptionnelle renforcée par des conseils de libraires professionnels passionnés par leur métier.

Les espaces Slumberland BD World sont également le siège d’événements, tels que des expositions temporaires et des séances de dédicaces. Des cours de dessin y sont également organisés au plus grand plaisir des apprentis bédéastes tous poils, jeunes et moins jeunes.

“Avec nos univers uniques et grâce à l’implication de nos équipes de passionnés, nous procurons un agréable sentiment d’évasion à nos clients” apprécie Cédric De Waele.

Le magasin de Pommerloch comptera environ 60 000 références de stock disponibles directement, avec, en prime, une généreuse sélection de BD et de mangas en allemand.

Envie de découvrir cet univers unique d’aventures dessinées, de superhéros aux pouvoirs extraordinaires et d’histoires improbables ? Un passage par le Slumberland BD World Knauff Shopping s’impose !

©sbdw

Knauf Shopping

Route de Bastogne n°19

LU-9638 Pommerloch

https://www.slumberlandbdworld.com/