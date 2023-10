Facilement accessible en train — la gare de Liège-Saint-Lambert n’est qu’à quelques enjambées de l’hôtel, c’est d’ailleurs par ce biais que nous arrivons à destination —,

le Van der Valk Sélys charme immédiatement l’oeil par sa bâtisse singulière alliant luxe de la modernité et cachet d’antan.

Il faut dire que le bâtiment a pris place dans l’ancien hôtel particulier des Comtes de Méan, à l’architecture classée du XVe siècle. C’est dans cette partie que se trouvent les suites qui feront le bonheur des amateurs de vieilles pierres, de cheminées magistrales, de portes dérobées et de vitraux…

Tandis que les chambres standards ont pour leur part été installées dans la partie moderne. Des chambres agréables, confortables et élégantes, décorées de photographies originales de Yann Arthus-Bertrand et entièrement équipées avec TV écran plat, climatisation et wifi gratuit. Et avec pour certaines — c’est le cas de la nôtre — une belle vue sur un petit

jardin grâce aux larges baies vitrées.

©VisitWallonia.be

BIEN-ÊTRE ET GASTRONOMIE

L’hôtel jouit en sus d’un espace bien-être, accessible tous les jours, disposant d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’un jacuzzi. À la demande, on peut aussi profiter des prestations d’une esthéticienne. Idéal pour se reposer après une journée riche en découvertes culturelles.

Mais ce n’est pas là le seul atout du Van der Valk Sélys…

Les amoureux de gastronomie pourront profiter des différents restaurants de l’hôtel qui satisferont toutes les bouches : plats brasserie, menu gastronomique ou encore cuisine de fusion japonaise, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses !

Le matin, c’est un petit-déjeuner buffet qui vous attendra, faisant la part belle aux produits locaux et gourmands. À la belle saison, vous profiterez comme nous du rooftop, et en hiver, vous aurez accès, le samedi, à la cave voûtée pour une ambiance tamisée et romantique à souhait… Endroit parfait pour siroter un cocktail en dégustant une planche apéritive dans ce lieu chargé d’histoire où sont visibles des vestiges d’un autre temps.

Régulièrement, l’hôtel Van der Valk Sélys accueille des événements et soirées à thème. Le prochain rendez-vous à ne pas manquer : la soirée Barbie, le 14 octobre prochain.

CULTURE ET PATRIMOINE

Bien sûr, cet hôtel 4 étoiles séduit également par sa proximité immédiate avec le centre-ville dont il constitue le point de chute idéal pour visiter la belle cité des Princes-Évêques. Liège, avec son riche patrimoine, ses musées et galeries d’art, s’érige incontestablement en ville culturelle par excellence !

À quelques minutes à pied de l’hôtel, la Cité Miroir, centre de culture et d’expression, vous accueille dans les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière construits dans les années 1930. De style Bauhaus, ce bâtiment emblématique vaut à lui seul la visite. Mais les anciens bassins accueillent aussi des pièces de théâtre, concerts, conférences et expositions…

Au mois de décembre, ne manquez pas le fameux Village de Noël de Liège qui prend place dans différents coins de la ville, chacun avec leur ambiance si particulière.