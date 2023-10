L’hôtel Les Terrasses de l’Our, dans le lieu-dit du même nom que la rivière qui le traverse vous accueille dans un cadre idyllique, au plus proche de la nature.

Dès notre arrivée à Our, à Paliseul, en province de Luxembourg, nous sommes charmés par les paysages qui défilent, faits de plaines et de bois, agrémentés de jolies maisons en pierre du pays, et traversés par la rivière éponyme.

Sans aucun doute, le séjour qui s’annonce est empli de belles promesses… Pour loger sur place, nous poserons nos valises aux Terrasses de l’Our, hôtel 3 étoiles aux chambres cosy, où le bois règne en maître dans un décor aux tons sobres et apaisants. Lieu enchanteur, sis dans un cadre magique, qui mêle avec goût raffinement moderne et cachet de l’ancien.

UN CHEF ET MILLE PROJETS

Imaginé par Maxime Collard, l’hôtel qui abrite aussi une (excellente) brasserie a ouvert ses portes en 2015. Point final — pour l’instant — d’une longue suite de projets tous portés par le talentueux chef. Car avant les Terrasses de l’Our, il y avait d’abord la Table de Maxime… Restaurant gastronomique qui a obtenu sa deuxième étoile au guide Michelin en 2018.

« On a commencé par la Table de Maxime en 2009, avec six chambres d’hôtel, et le restaurant gastronomique qui a obtenu une étoile un an après son ouverture, puis est venue la Fabrique du Pré Maho. Entièrement conçu en bois et érigé sur de hauts pilotis, le bâtiment est intégralement passif. C’est une autre vision du tourisme, plus durable. En 2013, sont ensuite arrivés les Jardins de Maxime, où je voulais développer mon potager et où on a fait des chambres dans une ancienne petite ferme pour compléter l’offre hôtelière. Et enfin, en 2015, on a ouvert les Terrasses de l’Our.

©dbcreation.be

© Terrasses de l’Our

Je voulais faire une brasserie pour proposer une cuisine plus simple et accessible pour les clients de la région, avec des chambres. Et cela permettait de compléter l’offre de restauration qu’on avait dans le village, puis on a encore ouvert une autre partie où il y avait un studio et qui offrait quelque chose de différent encore.­

C’est un tourisme de qualité qu’on souhaite attirer chez nous, à Our. Et bien sûr, la gastronomie en fait partie.

Surtout la Table de Maxime, qui est le moteur de notre entreprise », nous explique Maxime Collard.

©VisitWallonia.be

LE PALAIS EN ÉMOIS

Et c’est une certitude, la gastronomie est bel et bien présente ! Aux Terrasses de l’Our, on se régale d’une cuisine bistronomique, dont les recettes ont été conçues par le chef. On y retrouve une belle carte avec un menu à 45 euros, avec des produits de qualité et faisant la part belle aux produits de saison et en grande partie du terroir.

Le restaurant attire d’ailleurs une large clientèle, dont de nombreux motards, en vadrouille dans la région.

En apéritif, demandez donc — ce fut notre choix — la « Roche des Luttons », vin blanc mousseux, assemblage personnel à base de chardonnay, créé par Maxime Collard.

De surcroît, vous profiterez de la gentillesse et de l’attention de Susy, responsable du restaurant.

« On est tellement fiers de notre région, elle nous est très chère », nous glisse-t-elle. Comme on la comprend !

Le petit-déjeuner à la carte, lui, se prend à la Table de Maxime, à quelque 250 m environ de l’hôtel. Le lieu, percé de gigantesques fenêtres, offre une vue imprenable sur la nature environnante. Si vous recherchez un endroit où vous ressourcer, les Terrasses de l’Our vous séduiront à coup sûr…

UNE RANDONNÉE, EN BONNE COMPAGNIE…

Depuis les Terrasses de l’Our, deux belles randonnées s’offrent à vous. L’une de 5 km, l’autre de 8 km.

L’on accède à ces chemins de randonnée depuis l’arrière de l’hôtel, en traversant un charmant petit pont.

Sous la forte chaleur qui nous accable quand nous nous y aventurons, nous choisissons la plus courte d’entre elles. Plus confortable pour notre chien de 10 ans déjà qui nous accompagne.

La marche se faisant presque intégralement dans les bois, nous pouvons profiter de la fraîcheur des arbres. Et le cours d’eau qui ruisselle en son sein constitue autant de haltes désaltérantes pour notre toutou tout excité de découvrir un nouveau, et vaste, terrain de jeu.

Le chemin, balisé, est très accessible et conviendra à tous, même aux marcheurs les plus amateurs. Au bout d’une bonne heure de marche, à notre rythme, en nous octroyant quelques pauses pour admirer la vue, nous revenons à notre point de départ.

Où nous pouvons nous offrir une bonne bière du pays bien méritée sur la terrasse de l’hôtel, au bord de l’eau, pour apprécier le doux clapotis de la rivière.

L’avantage des balades dans les bois, c’est qu’elles se savourent à toute saison, chacune offrant leur lot de couleurs singulières…

Retrouvez toutes les promenades et randonnées à faire avec votre toutou sur VISITWallonia.be/avecmonchien