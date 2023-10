Le bois, ce trésor wallon, un maître atout pour l’avenir

« La vision portée par ‘Filière Bois Wallonie’, précise Benoit Helsemans, le directeur général de la nouvelle société de droit public, consiste à augmenter la valeur ajoutée du bois produit durablement à travers sa transformation et sa valorisation en Wallonie et de créer de la cohésion entre les acteurs de la filière bois. »

33 % du territoire wallon est occupé par la forêt. C’est un véritable trésor pour la Wallonie qu’on pourrait qualifier d’or vert. « Il est important que le grand public ait une approche positive du bois, poursuit Mr Helsemans. « Aujourd’hui, quand on parle de la dimension économique du bois ou de la forêt, beaucoup de gens pensent « déforestation ». Or, il faut savoir que de la graine à la poutre, il y a toute une véritable gestion durable du bois en Wallonie, portée par l’ensemble des acteurs de la filière. Notre rôle est de pérenniser la forêt tout en assurant l’essor économique de tous ceux qui transforment le bois et le valorise. »

Un des objectifs de ‘Filière Bois Wallonie’ est de sensibiliser le grand public à cette ressource inestimable qu’est le bois. Le bois présente l’avantage d’être naturel et 100 % renouvelable, c’est un matériau qui stocke le carbone et joue donc un rôle essentiel dans la transition climatique et énergétique. Il constitue une réelle alternative à d’autres matériaux ou combustibles importés. Il n’y a aucune limite à ses évolutions technologiques et il est la ressource par excellence pour les modèles d’économie circulaire.

Tout cela permet d’affirmer que le bois, c’est naturellement l’avenir, les racines d’une Wallonie durable.

Le week-end du Bois 2023 : « Ce week-end, j’ai rendez-vous avec le bois »

‘Filière Bois Wallonie’ organisera la 19ème édition les 13, 14 et 15 octobre prochain. Le succès de cet évènement est toujours au rendez-vous. Il attire bon an mal an 60 000 visiteurs aux quatre coins de la Wallonie. « Le but est de réunir le grand public et les professionnels de la filière bois, indique Johan Simon, le chef d’orchestre de cette organisation. L’évènement à grande échelle permet de présenter ‘forêt et bois’ comme un ensemble, car les deux sont indissociables. Les différentes animations de ce week-end sont un moyen idéal pour découvrir ce lien à travers des activités en forêt ou auprès de professionnels passionnés. »

Outre des activités variées en forêt, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer les acteurs du bois et de la forêt, leurs métiers et leurs produits. Ils sont tous impliqués, autant dans la gestion durable et raisonnée de nos forêts que dans la transformation du bois produit localement et de son utilisation.

Plus de trente activités à découvrir en Wallonie

Au programme et proche de chez vous, le bois est partout ! En forêt nous vous proposons des balades thématiques, des ateliers, de l’artisanat, de l’accrobranche, des jeux en bois, des démonstrations de tronçonneuse, du débardage à cheval, des expositions, …

Mais aussi la rencontre de professionnels du bois avec tous nos partenaires, qui le temps d’un weekend, vous ouvrent leurs portes et vous font découvrir les 1001 utilisations du bois, ce matériau extraordinaire, au travers de sa transformation ; de la conception de meubles, d’aménagements intérieur et extérieurs, de constructions en ossature bois, d’immeubles en CLT, de réalisations design, du bois énergie, jusqu’à sa réutilisation, et oui le bois est 100% renouvelable !

Le bois, c’est le choix durable !

Le programme complet est disponible sur le site https://www.leweekenddubois.com/

Renseignements : Johan Simon – FILIERE BOIS WALLONIE - 0472/85.37.14 - j.simon@filiereboiswallonie.be

Une immersion en forêt pour les enfants

Le vendredi 13 octobre, premier jour de l’évènement, est dédié aux enfants de 5ème et de 6ème des écoles primaires. En partenariat avec le DNF (Département de la Nature et des Forêts), ‘Filière Bois Wallonie’ propose à plus de 2 000 enfants, de participer à une journée d’immersion en forêt avec l’accompagnement d’agents du DNF. Ils apprendront à mieux comprendre le rôle de la forêt, le cycle de vie d’un arbre depuis sa germination jusqu’à sa maturité, la nécessité de gérer et d’exploiter la forêt, l’importance d’utiliser et de transformer le bois. A l’issue de leur matinée en forêt, ils pourront visiter des établissements d’enseignement secondaire technique et découvrir la formation à divers métiers du bois comme menuisier, charpentier, ébéniste … de quoi peut-être susciter des vocations.

Les métiers du bois

Les métiers du bois sont nombreux, parfois méconnus. Pour la plupart, ces métiers sont en pénurie de main d’œuvre et sont appelés à se développer dans les prochaines années. Travailler ce matériau d’avenir, noble et naturel est une forme de retour à la nature qui enchante et apporte du sens et une grande fierté à ceux qui ont choisi la filière du bois comme univers professionnel.

Charpentier

Menuisier

Couvreur

Restaurateur

Artisanat d’art

Luthier

Ébéniste

Bucheron

Designer industriel

Cuisiniste

Technico-commerciaux

Technicien de projets dans la construction

Opérateur dans la scierie

Fabrication papetière, d’emballages, de meubles, de construction

Énergie

Ingénieur

…….