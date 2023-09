Une entreprise basée en province du Luxembourg ambitionne de rendre aux installations photovoltaïques leurs lettres de noblesse.

Chez ‘Dov’è il Sole’, nous voulons à tout prix éviter cette situation chez nos clients. Forts de notre expérience, avec mon associé Fabrice Marcolongo, nous avons orienté notre société immédiatement vers des produits ‘premium’qui nous permettent d’offrir à nos clients des garanties de qualité et de services largement supérieurs à la moyenne du marché, tant sur le court que sur le long terme. ”

Il y a un peu plus de deux ans, Marco Desiderio a rencontré Fabrice Marcolongo, le directeur d’une entreprise bertrigeoise de toitures, ‘Les Couvreurs Réunis’. “ Fabrice était actif dans le photovoltaïque depuis dix ans comme installateur sous-traitant, précise Marco. De mon côté, je travaillais ces dernières années, comme directeur commercial dans une entreprise leader du marché du photovoltaïque, par la force des choses, j’ai connu tous les régimes fiscaux et toutes les législations qui se sont succédés. ”

Les deux hommes, liés par leurs origines italiennes, ont imaginé de travailler ensemble et de devenir des fournisseurs de technologies solaires de qualité pour une clientèle exigeante au niveau de la qualité. “Avec nos spécificités respectives et notre vision commune de la profession, se lancer dans un projet innovateur nous a semblé une évidence, poursuit Marco Desiderio. Personnellement, je ne suis pas un commercial habitué à vendre des produits dont le seul argument est le prix. Fabrice est un professionnel qui cherche l’excellence dans son domaine. Pour nous, il était clair que nous allions offrir à nos futurs clients, un produit d’exception, une installation réalisée pour toute une vie, avec de la main-d’œuvre ultra-qualifiée, afin qu’ils ne regrettent jamais leur investissement. ”

Restait à trouver le nom de la nouvelle société. En référence aux origines péninsulaires des deux associés, le nom ‘Dov’è il Sole’ (‘Où est le soleil’ – en français -), s’est imposé comme une évidence. “Après de nombreuses recherches et essais infructueux, nous avons enfin trouvé un fabricant haut de gamme, indiscutablement le meilleur acteur du marché : Sunpower, qui a l’avantage d’offrir une garantie inégalée de 40 ans. Notre vision du business et nos méthodes de travail nous ont permis très rapidement d’intégrer leur réseau d’installateurs certifiés et de gravir les échelons en obtenant le statut d’installateur ‘Premier Partner’. Nous visons clairement une clientèle qui veut investir intelligemment, durablement, et surtout en bon père de famille. ”

Une législation qui change au 1er janvier 2024.

L’augmentation des prix de l’énergie de ces derniers mois et celle qui semble inéluctable dans les prochaines années, poussent gouvernements, administrations, entreprises et particuliers à se tourner vers des solutions plus écologiques, moins énergivores et qui, in fine, seront économiquement rentables. Les panneaux photovoltaïques alimentés par le soleil sont une des solutions : le dieu soleil réchauffe et éclaire gratuitement et n’envisage pas de commercialiser ses généreux bienfaits.

La législation actuelle permettra à ceux qui ont installé des panneaux photovoltaïques avant le 31 décembre 2023 de disposer d’un compteur ‘qui tourne à l’envers’ jusqu’à fin 2030. Lorsque les panneaux produisent de l’électricité et la réinjectent dans le réseau, le compteur inverse son sens normal et diminue la consommation calculée. Le coût de l’électricité consommée et celui de l’électricité réinjectée sont ainsi calculés au même prix.

A partir du 1er janvier 2024, les nouvelles installations devront être pourvues d’un nouveau compteur intelligent (double flux) qui effectuera deux calculs séparés entre énergie consommée et énergie produite. L’énergie réinjectée dans le réseau ne sera plus valorisée (revendue) qu’à, plus ou moins 25 % du prix de l’électricité prélevée dans le réseau. Ceux qui bénéficient actuellement du système du compteur qui tourne à l’envers, ou qui l’auront installé avant la date butoir du 31 décembre 2023, pourront bénéficier des avantages actuels jusqu’à fin 2030. Il est évident qu’une installation dans les trois mois à venir devient primordiale. La ruée sur les installateurs est en marche.

“Cette nouvelle disposition ne remet pas en cause l’intérêt de l’investissement, affirme Marco Desiderio avec optimisme. La législation actuelle permet de rentabiliser son investissement en 5 ou 6 ans. A partir de 2024, il faudra compter deux, parfois trois, années de plus pour le même résultat. Malgré la nouvelle législation de 2024, un investissement dans une installation photovoltaïque reste rentable. C’est indiscutable ! ”

Et Marco Desiderio d’ajouter à l’attention des particuliers qui feront encore le choix d’investir cette année-ci : “N’achetez plus une installation photovoltaïque sans vous soucier et sans discuter avec votre installateur des possibilités d’évolutions technologiques futures de l’installation et surtout méfiez-vous de la pléthore d’installateurs opportunistes et occasionnels qui ne sont là que jusqu’au 31.12.2023 pour prendre leur part du gâteau puis repartiront dans les limbes en emportant avec eux les promesses de garantie et de service après-vente. ”

La garantie Sunpower, l’argument de vente massue

“Le marché est tiré vers le bas par des entreprises qui ne visent que le volume en proposant des installations à la chaîne et de moindre qualité à des prix cassés, constate Marco Desiderio. Notre objectif est de faire comprendre à nos clients, qu’ils vont effectuer un investissement qu’ils ne feront qu’une fois dans leur vie et qu’ils n’ont pas intérêt à ergoter sur la qualité. Quitte à le faire, autant bien le faire. Avant de parler budget, il faut bien réfléchir pour ne rien regretter plus tard. En choisissant notre savoir-faire et la technologie de pointe que nous proposons, nous mettons l’utilisateur à l’abri des mauvaises surprises. ” Une étude indépendante récente (DuPont Global-Field-Reliability-Report-2020) démontre que 30 % des panneaux photovoltaïques installés tomberont en panne dans les dix premières années après la mise en service. Sunpower, offre, entre autres, l’avantage de présenter un taux de défaut sur leurs produits 100 fois inférieur à la moyenne des autres produits sur le marché. En outre, Sunpower se distingue par sa triple garantie de 40 années unique sur le marché, 40 ans de garantie produit, 40 ans de garantie sur le rendement et 40 ans de garantie de services (main-d’œuvre et déplacement).

Chacun de nos clients est contacté directement par Sunpower, le fabricant de leurs panneaux après l’installation. Ils reçoivent la confirmation officielle de l’activation de la triple garantie ainsi que de leur numéro de dossier de garantie. En cas de défaut ou de disparition de l’installateur, les propriétaires d’une installation Sunpower ne seront jamais abandonnés à leur sort ! Sunpower assume alors en direct la garantie via son réseau d’installateurs certifiés dont ‘Dov’è il Sole’fait partie

“En plus de disposer d’un matériel d’un leader mondial, qui est le graal en matière de technologie, nos clients sont assurés, de loin par rapport à toute offre autre d’un concurrent, de bénéficier de la garantie la plus crédible du marché, remplacement des pièces, rendement et interventions éventuelles compris et c’est notre ‘fierté’”, conclut le directeur de ‘Dov’è il Sole’.

Sunpower, l’écoresponsabilité au cœur de l’entreprise

“Nos panneaux sont aussi verts que l’électricité qu’ils produisent”. C’est un leitmotiv chez Sunpower-Maxeon. La multinationale fait partie des cent entreprises mondiales les plus écoresponsables. Que ce soit au niveau des matériaux utilisés, de l’absence de substances toxiques, de la fabrication, de la gestion des déchets, l’entreprise se veut exemplaire comme en atteste son adhésion au Pacte mondial des Nations-Unies. “En tant qu’entreprise indépendante, Sunpower-Maxeon a placé la durabilité au cœur de son identité. Nous sommes le seul fabricant au monde à communiquer la liste intégrale de tous les matériaux entrants dans la composition de nos panneaux (label Declare). Nos panneaux sont certifiés sans plomb conformément à la directive RoHS et à la réglementation REACH-SVHC, nous sommes certifiés ‘Cradle to Cradle’, attestant de normes élevées en matière de non-toxicité des matériaux, de gestion responsable de l’eau et d’équité sociale, nous appliquons une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute violation des droits humains ou du droit au travail, et respect des réglementations et bonnes pratiques du secteur. Nous garantissons, par exemple, que pas un gramme de silicium, dont les deux tiers de la production mondiale proviennent de Chine, n’est extrait dans la région où vivent les Ouighours, exploités par le régime chinois.”

Sunpower One, l’intelligence artificielle en une application au service du client résidentiel

Pionnière sur le développement des évolutions futures, l’application ‘Sunpower One’ sera disponible dès la fin de cette année 2023. Elle représente le futur des installations photovoltaïques. Pouvant se connecter sur n’importe quelle installation existante, elle intègre ‘Sunpower DRIVE’ (Borne de recharge) et ‘Sunpower RESERVE’ (Batteries). Elle offre à l’utilisateur l’avantage de prioriser la rentabilité financière de son installation en fonction de ses propres critères qui seront analysés par l’intelligence artificielle. La batterie domestique sera rechargée en fonction des besoins, le véhicule sera chargé à l’heure précise où est prévu le déplacement. De multiples autres fonctions optimiseront l’investissement photovoltaïque.

Il faut aussi savoir, que très rapidement, même pour des consommateurs particuliers, le prix d’achat du KW/h deviendra dynamique et donc fluctuera en fonction des heures de la journée. ‘Sunpower One’ décidera de lui-même le moment où il rechargera la batterie sur le réseau en fonction de l’heure où le prix du KW/h sera le plus bas de la journée.

Enfin, grâce aux produits Sunpower et à l’application ‘Sunpower One’, ‘Dov’è il Sole’permet à ses clients de n’avoir qu’un seul interlocuteur et qu’une seule application pour gérer tous les flux d’électricité dans la maison, de la production des panneaux et l’utilisation du réseau à la recharge de la voiture en passant par le stockage. C’est aussi et indiscutablement un must que personne n’offre aujourd’hui.