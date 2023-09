Faire du sport : votre mutualité vous y encourage !

L’activité physique peut également être bénéfique dans des situations de maladies neurodégénératives et psychiatriques. Faire de l’exercice régulièrement améliore la circulation sanguine et l’apport en oxygène au cerveau, ce qui peut stimuler l’énergie et la concentration mentale.

Une bonne condition physique

Pratiquer une activité sportive régulière contribue donc à conserver ou à améliorer son état de santé. Combinée à une alimentation équilibrée, une pratique sportive régulière permet également de maintenir ou d’atteindre un poids corporel sain. Que l’on soit jeune ou moins jeune, il n’y a donc aucune raison de se priver de pratiquer un sport qui nous soit adapté.

Source de plaisir

Mais ce n’est pas tout ! L’activité physique a aussi un impact positif sur la santé mentale et émotionnelle. Lorsqu’on pratique une activité sportive, le corps sécrète des hormones telles que l’endorphine (hormone du bien-être), la dopamine ou l’adrénaline qui permettent de réduire le stress, l’anxiété, la dépression et même la douleur.

Une pratique sportive régulière favorise en outre un sommeil réparateur en aidant à réguler les cycles de sommeil. Parce qu’il permet d’atteindre des objectifs personnels et d’améliorer ses compétences physiques, le sport peut également améliorer la confiance et l’estime de soi et renforcer ainsi la santé émotionnelle.

Choisir son encadrement sportif

Il est bien entendu essentiel de choisir une activité physique qui soit adaptée à ses propres capacités et à sa condition physique. Pratiquer régulièrement un sport dans de bonnes conditions pour progresser ne s’improvise pas. Une première bonne démarche est de s’affilier à un club sportif dans lequel l’encadrement et les entraînements sont organisés et suivis par des professionnels.

Un avantage financier pour ses affiliés

Pour vous encourager à la pratique régulière d’un sport, la Mutualité Socialiste du Luxembourg propose à ses affiliés un avantage “Affiliation sport” qui prévoit une intervention dans le cas d’une affiliation à un club sportif. Le montant ainsi annuellement accordé à chaque membre est de 50 euros pour les moins de 18 ans et de 35 euros pour les plus de 18 ans.

Introduire une demande est très simple : il suffit de télécharger le document à compléter directement sur le site de la Mutualité Socialiste du Luxembourg. De quoi trouver la motivation à entretenir sa santé tout en se faisant plaisir !

