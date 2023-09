En manque d’inspiration et de temps ? Babette, développeuse de recettes de HelloFresh, vous concocte des plats savoureux.

Babette : “Je suis fière que mes recettes soulagent d’autres personnes de la pression et du stress”

L’heure de la rentrée a sonné et de nombreux Belges sont à la recherche d’une nouvelle routine. Mais pour 40 % des Belges, cela s’avère plus difficile que prévu. Dans la cuisine, le manque d’inspiration et de temps pour faire les courses et cuisiner semblent être les principaux obstacles.

”Dans une étude récente réalisée par HelloFresh, près de 8 Belges sur 10 (79 %) déclarent attacher une grande importance à une bonne variété, avec de préférence un menu hebdomadaire composé de plats et d’ingrédients différents”, explique Babette. “Cependant, lorsqu’il s’agit de planifier les repas, de nombreux Belges indiquent qu’ils manquent d’inspiration.”

Babette : “Pour éviter une monotonie indésirable, nos recettes HelloFresh soulagent les ménages d’un stress inutile. Nous proposons ensuite des variations à volonté. Tel un véritable “livre de cuisine”, notre menu se compose de plus de 45 nouvelles recettes chaque semaine. De cette manière, nous essayons de faciliter au maximum la tâche de nos cuisiniers à domicile pour qu’ils puissent mettre sur la table un repas fraîchement préparé et nutritif en un rien de temps.”

©hellofresh

Des plats nutritifs, adaptés aux directives sanitaires et aux préférences des Belges

”Les recettes que nous concevons et développons sont entièrement basées sur les directives de santé de notre diététicienne, mais aussi sur les besoins et les préférences de nos clients belges. Pour créer les bonnes recettes, nous devons donc connaître le mieux possible nos clients HelloFresh. Nous étudions donc les habitudes alimentaires en Belgique, comme la préférence pour les combinaisons de saveurs et les ingrédients, nous suivons les nouvelles tendances alimentaires et nous analysons minutieusement les commentaires de nos clients sur les raisons pour lesquelles une recette fonctionne bien ou moins bien”, explique Babette.

”Dès qu’une nouvelle recette est imaginée, je me plonge derrière les casseroles dans la cuisine HelloFresh du bureau. Là, toute l’équipe goûte le nouveau plat et donne son avis. Ensuite, un autre membre de l’équipe doit cuisiner à nouveau la même recette pour vérifier si elle est réalisable en termes de temps ou de niveau de cuisson et si toutes les instructions sont correctes et rédigées de manière suffisamment claire. Une fois qu’une recette est prête à être commandée et cuisinée par des particuliers, nous attendons avec impatience les commentaires.

Une recette HelloFresh populaire en Belgique et créée par Babette : Gratin de boeuf haché et purée d’épinards.

©hellofresh

Maîtrisez votre budget hebdomadaire

”Une étude récente montre que les Belges ont du mal à respecter leur budget alimentaire hebdomadaire. En conséquence, les gens cuisinent de plus en plus souvent les mêmes plats. C’est dommage, car nous savons que la variété dans la cuisine est très importante pour les gens”, explique Babette.

”Avec HelloFresh, vous cuisinez à partir de 4,14 par personne et par repas. Pour ce prix, vous obtenez des recettes équilibrées ainsi que des ingrédients variés et de première qualité. Vous payez donc exactement ce dont vous avez besoin. Avec notre service, vous pouvez également planifier jusqu’à cinq semaines à l’avance et choisir vous-même combien de repas et pour combien de personnes par semaine ou même par plat. Le grand avantage est que vous avez une vue d’ensemble de vos dépenses et que vous pouvez les contrôler efficacement sur une base hebdomadaire.”

Ne plus rien jeter

En planifiant vos repas, vous devriez également jeter moins (voire plus du tout) de nourriture à la fin de la semaine. Tous les ingrédients sont livrés dans les quantités exactes, de sorte qu’il n’y ait pas de surplus dans le réfrigérateur. C’est bon pour l’environnement, mais aussi pour votre portefeuille. “Dans la cuisine HelloFresh, nous ne gaspillons pas non plus la nourriture. Si nous cuisinons quelque chose, c’est toujours mangé ou rapporté à la maison par des collègues. Dès que nous proposons quelque chose de savoureux, il arrive même que les gens courent dans les allées pour s’en emparer rapidement.”

