Quand le jeu entretient et développe les compétences

FlexIQ ou comment renforcer son adaptabilité

Développer sa flexibilité cognitive tout en s’amusant, c’est l’objectif de la série FlexiQ : une gamme de jeux créée par un studio belge et distribuée par Asmodée, qui permet d’entretenir l’excitation liée à l’apprentissage tout en stimulant la curiosité et la créativité.

©asmodee

Qu’il s’agisse de se concentrer et se recentrer, d’établir des connexions, de changer de perspective, d’évaluer diverses options, de faire fonctionner sa mémoire de travail ou de résoudre des problèmes, selon le jeu FlexiQ joué, la flexibilité cognitive des joueurs est entretenue sur la base de 6 compétences qui favorisent l’adaptabilité. Les jeux FlexiQ s’adressent aux enfants ainsi qu’aux adultes afin de stimuler leurs capacités à restructurer spontanément leurs connaissances et à pouvoir s’adapter efficacement aux changements.

Il y a déjà 9 jeux pour deux joueurs ou plus, dont certains conviennent aux enfants dès 5 ans. De quoi développer son plein potentiel dès le plus jeune âge dans notre monde en perpétuel changement !

Access + : une gamme de jeux inclusifs

Chacun devrait avoir accès au plaisir et aux bienfaits du jeu de société pour profiter des moments de bonheur qu’offre cette activité, et ce quelle que soit sa condition. C’est pour permettre un accès égal et inclusif au jeu que le studio Access + a été créé au sein du groupe Asmodee.

©asmodee

Afin de rendre le jeu le plus universel possible et de développer une gamme de jeux adaptés aux personnes présentant des troubles cognitifs, tels que des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire ou de la motricité, Access + travaille en partenariat avec des professionnels de la santé.

La gamme Access + étudie l’ensemble des bénéfices cognitifs, émotionnels, sociaux et comportementaux apportés par les jeux en s’appuyant sur la recherche scientifique, l’expertise des professionnels et sur des études réalisées auprès des joueurs. L’équipe sélectionne alors les jeux dont les bienfaits sont les plus pertinents.

©asmodee

Testés sur le terrain, les jeux Access + mettent l’accent sur l’accessibilité et la facilité d’utilisation tout en sollicitant un large spectre de fonctions cognitives et en favorisant les interactions sociales, dans un cadre positif et rassurant. Le matériel, les règles et la difficulté sont ainsi adaptés afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Les 3 jeux déjà présents dans la gamme Access +, dont une version revue du célèbre Dobble, stimulent les fonctions cognitives, favorisent les émotions positives et les relations sociales tout en permettant d’apprécier le plaisir de jouer ensemble.

La bonne nouvelle ? Un quatrième jeu Access + est d’ores et déjà annoncé.

Plus d’info : www.lezap.be www.foxetcompagnie.com/fr