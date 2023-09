Problème d’autonomie : où trouver du matériel adapté ?

Pourquoi préférer s’adresser à des professionnels ?

Faire appel à des professionnels permet de s’assurer d’un service complet et de conseils aboutissant sur un équipement de qualité parfaitement adapté à votre milieu de vie et ce, au prix le plus juste.

Souvent, c’est une équipe d’experts qui se tient à disposition du patient pour écouter au mieux ses besoins et le conseiller afin de trouver la solution la plus adéquate selon son problème.

“Chez Qualias, nous proposons et conseillons tout type d’équipement et de matériel d’aide à la vie quotidienne. Nous recherchons les meilleures solutions de confort pour la personne qui présente une situation de handicap, un problème de mobilité ou une perte d’autonomie” explique Auguste Vanderstichelen, responsable des magasins Qualias situés en province de Namur et dans le Brabant wallon.

Qu’il s’agisse de fournir des semelles orthopédiques, une ceinture lombaire ou abdominale, une orthèse, une prothèse mammaire, des protections urinaires, du matériel médical pour mesurer ou améliorer l’état de santé ou de tout autre équipement pour aider au bien-être physique et faciliter les déplacements du patient, les spécialistes de Qualias travaillent en parfaite collaboration avec les médecins, les centres de rééducation ou les hôpitaux, ainsi qu’avec l’ensemble des services médico-sociaux de votre région.

Par ailleurs, Qualias se distingue en Belgique en tant que spécialiste des produits contre l’incontinence urinaire, tels que les produits absorbants, étuis et poches urinaires. Le groupe excelle pour aider à gérer au mieux ces situations du quotidien.

Acheter ou louer ses équipements

En se rendant dans un magasin de matériel médical tel que Qualias, il est également possible de voir les équipements et de s’assurer qu’ils soient correctement adaptés avant de les acheter ou de les louer. Qualias fournit également des aides techniques pour aménager temporairement ou durablement le domicile des personnes en perte d’autonomie. De nombreux équipements permettant d’améliorer le confort à domicile, tel qu’un fauteuil releveur ou un lit médicalisé, peuvent également être loués, voire être achetés en seconde main.

Aspect non négligeable également, une telle enseigne offre généralement un accompagnement administratif du patient auprès des mutuelles, des administrations et des assurances.

Enfin, comme de nombreux articles médicaux et paramédicaux sont susceptibles d’être remboursés par les mutuelles, mieux vaut s’assurer que le fournisseur de matériel médical choisi soit reconnu et agréé par l’INAMI, tel que c’est le cas pour les enseignes du groupe Qualias.

Besoin d’un conseil ou d’une aide ? Rendez-vous dans l’un des magasins Qualias qui se trouvent à Court-Saint-Étienne, Nivelles, Dinant, Namur, Philippeville ou Tamines ou contactez-les aux numéros 081 84 13 40 ou 02 731 08 50.

