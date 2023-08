Une restauration plus inclusive, écologique et responsable grâce au local

La Salle à Manger porte résolument bien son nom : on s’y sent en effet « comme chez soi » grâce à un buffet où chacun se sert… comme à la maison ! En moins de quatre mois d’existence, l’établissement a déjà décroché le label « Table de Terroir ». Pour rappel, celui-ci récompense les établissements qui privilégient les produits locaux et une juste rémunération des producteurs (plus d’infos sur www.tabledeterroir.be).