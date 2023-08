La promotion sociale pour se former au rythme de ses envies et objectifs

“Notre enseignement s’adresse à un public varié de 16 à 90 ans. L’apprenant est au centre de nos préoccupations. Notre objectif est d’offrir à nos étudiants la possibilité de se former et d’acquérir de nouvelles compétences qui leur permettront une meilleure insertion professionnelle, sociale et culturelle” souligne Isabelle Janssis, directrice de l’Etablissement d’Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Hesbaye- Condroz .

Des formations pour tous

Il est vrai que l’établissement propose des formations qui couvrent un grand nombre de domaines d’activité, tels que la santé, la cuisine, la gestion, l’administration, l’informatique, la mécanique, les langues pour ne citer que ceux-là.

L’école dispense ses cours au sein de 4 implantations dont les deux principales se trouvent à Waremme et Saint-Georges-s/Meuse et les deux autres à Ouffet et Anthisnes. De quoi garantir une belle proximité aux quelques 800 étudiants inscrits chaque année aux formations proposées dans les diverses sections .

Outre le fait qu’il soit valorisant, l’enseignement de promotion sociale est certifiant et ouvre dès lors les portes de l’emploi à des personnes qui se sont ainsi perfectionnées ou se réorientent professionnellement. L’établissement propose différentes formations qualifiantes comme Aide-Soignant/Aide familial ou Auxiliaire de l’enfance sur le site de Saint-Georges-sur/Meuse et Secrétariat médical sur le site de Waremme.

“Nous organisons ces formations depuis plusieurs années. En terme d’employabilité, la majorité de nos étudiant.e.s trouvent un emploi dès leur sortie. Ce qui est une réelle satisfaction pour mon équipe pédagogique et moi-même. Dans le cadre de ces formations, comme dans d’autres, les étudiants ayant déjà acquis une certaine expérience dans le domaine choisi, ont la possibilité de faire des demandes de valorisation et d’alléger ainsi leur cursus.” explique Isabelle Janssis, directrice de l’EAFC Hesbaye-Condroz

L’école délivre également des titres tels que le Certificat d’aptitudes pédagogiques ou l’Accès à la gestion nécessaire pour exercer de plein droit un métier d’indépendant. Mais certaines formations, telles que la restauration de véhicules vintages ou l’œnologie attirent un public plus hétéroclite.

Depuis septembre 2023, l’EAFC Hesbaye-Condroz propose une autre formation qualifiante sur le site de Saint-Georges-s/Meuse : “Orthopédagogie : Aptitude à l’éducation des élèves à besoins spécifiques ”. Cette section souhaite suivre l’évolution “inclusive” de notre système scolaire en proposant des outils, des ressources et des moments d’échanges entre professionnels de l’enfance et de l’éducation. Les cours s’organisent selon des méthodologies pédagogiques participatives et dynamiques. Ils se basent sur les réalités de terrain des étudiant.e.s. en partant de leurs représentations et expériences.

Les cours sont dispensés -en autres- par des professionnels des soins de santé mentale et recherchent de la cohérence entre le monde thérapeutique et le monde scolaire.

Par ailleurs, la plupart des formations sont modulaires afin de pouvoir être suivies au rythme de chacun, en fonction de ses intérêts et ses disponibilités. Elles sont également souvent proposées en cours du soir pour convenir aux personnes actives professionnellement.

Un enseignement démocratique et à taille humaine

“Chaque dossier est traité de manière individuelle et les frais d’inscription sont très bas, avec des dispenses pour certains profils de population, comme les demandeurs d’emploi, par exemple. ” explique Isabelle Janssis, Directrice de l’EAFC Hesbaye-Condroz.

De tailles restreintes, les classes permettent à chacun de se sentir à l’aise et favorisent une pédagogie active ainsi qu’une belle intégration des étudiants au sein du groupe.

S’inscrire à une formation de promotion sociale ?