Préparer son avenir à l’Athénée Royal de Huy

“Humanisme et savoir”, telles sont les valeurs de l’école qui, portée sur un vrai sens du travail, de la rigueur et du respect, développe une belle ouverture sur le monde. Tout au long de leur parcours scolaire, les élèves sont invités à cultiver leur esprit citoyen et en dernière année, les Rhétos clôturent leur formation par un séminaire citoyen organisé en collaboration avec l’Université de Liège.

Préparant ainsi leur avenir, l’Athénée Royal de Huy soutient également les élèves dans la réussite. Au-delà des cours, l’établissement propose dès le premier degré des séances de coaching, de méthodologie, de remédiation ou encore de perfectionnement en mathématique, chimie et biologie aux élèves qui en éprouvent le besoin.

Un choix d’options entre tradition et modernité

Les quelque 950 élèves de secondaire que compte l’établissement se voient proposer des options d’enseignement général, ainsi que deux possibilités de techniques de transition dès le second degré.

Les élèves du premier degré peuvent adapter leur grille horaire en s’orientant en français, mathématiques, sciences, langue ou sciences économiques dès leur première année et le choix leur est laissé dans des cours tels que le latin, les sciences, les mathématiques, l’anglais ou encore les sciences économiques dès leur deuxième année.

Le second degré ouvre quant à lui des portes sur des options, telles que latin-grec, latin-sciences, math-sciences, les langues (anglais, néerlandais, allemand et espagnol), les sciences économiques, les sciences sociales, ou encore les humanités artistiques (art de la parole) et l’informatique.

Des infrastructures modernes

La section secondaire de l’Athénée Royal de Huy se déploie au sein d’un bâtiment moderne et spacieux idéalement situé en dehors du centre-ville.

L’école jouit de nombreuses classes équipées de tableaux interactifs, de plusieurs laboratoires avec du matériel performant ainsi que de 3 centres cybermédia.

Une spacieuse bibliothèque avec salle de lecture est ouverte tout au long de la journée et une étude surveillée permet d’accueillir les plus jeunes dès 7 h 30 et jusqu’à 17 h.

Comme un esprit sain mérite un corps sain, les amateurs de sport ne seront pas en reste non plus, car l’école dispose d’un magnifique hall omnisport avec une salle de musculation !

Côté aspects pratiques, des bornes de rechargement, des casiers et des fontaines à eau sont mis à disposition des élèves. Une procure ouverte durant la récré permet d’acquérir du matériel scolaire à prix coûtant.

Un restaurant scolaire de 450 places propose un self-service avec du potage, un salade-bar, ainsi que des sandwiches, des snacks et des desserts. Des repas chauds y sont également proposés chaque jour sur la base de menus revus chaque semaine.

Pour les élèves qui viennent de loin, un internat à proximité offre des possibilités de logement durant la semaine.

Activités culturelles, éducatives et récréatives

Bien entendu, outre des voyages culturels et linguistiques, des stages sportifs…, l’école mène de nombreux projets éducatifs et organise des activités culturelles ou récréatives, telles que l’organisation d’un Gala au centre culturel de Huy ou encore d’une pièce de théâtre attendue avec impatience chaque année.

Enfin, le Conservatoire de Musique de Huy a élu domicile au sein de l’école pour y prodiguer ses formations en musique, art de la parole et du théâtre, ainsi qu’en danse.