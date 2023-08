District de Huy-Waremme : 17 établissements pour tous les types d’enseignement

En effet, au sein des 17 établissements que compte le district, l’offre est pour le moins vaste et complète. Qu’il s’agisse d’enseignement fondamental, de secondaire, de promotion sociale en cours du jour ou du soir, d’enseignement ordinaire ou spécialisé, toutes les filières scolaires qu’elles soient générale, technique ou professionnelle, sont représentées. Que demander de plus aurait-on envie de dire ?

Le district compte également quelques internats autonomes ou annexés. Et bien entendu, deux centres PMS accueillent parents et élèves pour aborder les questions qui les préoccupent en matière d’éducation et de scolarité.

Espace d’échange

Si l’offre d’enseignement y est plus que complète, le district de Huy-Waremme présente une autre spécificité.

“Nous en avons fait un espace d’échange au sujet des matières socio-pédagogiques. On y débat des projets, des problématiques et des difficultés en fonction des types de pédagogie et d’enseignements afin de développer une vision commune au sein des divers établissements” explique Pierre Pagnoul, Président du district socio-pédagogique de Huy-Waremme.

Les établissements suivent les valeurs du Pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement dont ils font partie et ces moments d’échanges permettent d’aller plus loin via un partage de bonnes pratiques.

Les directions et directions adjointes des écoles, les administrateurs d’internat ainsi que les centres PMS se retrouvent ainsi une fois par mois pour évaluer ensemble les aspects et défis de la vie quotidienne actuelle et future des écoles.

Richesse dans la diversité

“Notre district se veut résolument convivial. Cela mène à une véritable cohérence pédagogique par niveau d’enseignement, ainsi qu’à une belle ouverture et une philosophie d’échange”, constate Pierre Pagnoul.

En outre, plusieurs écoles portent des projets particuliers ou affichent des spécificités, que ce soit au travers de pédagogies alternatives, d’enseignement spécialisé, d’ateliers et de formations particulières… Soit, tant d’expériences qui viennent nourrir la réflexion et permettent de croiser les regards.

Aujourd’hui, l’ensemble des 17 établissements du district socio-pédagogique de Huy-Waremme accueille quelque 7000 élèves. “Une population scolaire en croissance qui confirme notre engagement dans une offre d’enseignement qui répond aux attentes de la société”, conclut Pierre Pagnoul.

www.ecoleshuywaremme.be