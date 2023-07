Domaine du Chant d’Eole : des bulles à la gastronomie

Fort de ce succès, le domaine développe désormais ses activités : visites guidées avec dégustation, évènements tout public ou sur mesure, pour les particuliers et les entreprises, et plaisir de la bonne table avec deux restaurants.

©Chant d'Eole

Cette année 2023 aura d’ailleurs permis de sceller une collaboration avec le chef étoilé Benoit Neusy qui prend les rênes des deux établissements au sein du domaine.

Sans cesse en quête de plus de créativité, mais sans compromis sur l’authenticité, Benoit Neusy offre la promesse d’une cuisine tout à la fois harmonieuse, généreuse et raffinée.

La Brasserie d’Eole au cœur des vignes

©Chant d'Eole

Prenant la relève de l’éphémère “Restaurant dans les Vignes”, la Brasserie d’Eole a ouvert ses portes en mai dernier.

Située au cœur des vignes, elle offre l’occasion de profiter d’une expérience culinaire conviviale unique. Benoit Neusy y propose des créations sur le thème du partage qui marient les produits du terroir aux saveurs d’ailleurs. Des suggestions “Terre et Mer” à partager y sont proposées.

Confortablement installé dans les vignes, sur la terrasse ou au sein de la Brasserie, c’est le dépaysement garanti !

Restaurant l’Impératif d’Éole : gastronomie au sommet du chai

©Chant d'Eole

À découvrir très prochainement (ouverture prévue début août), l’Impératif d’Eole vous accueillera dans un cadre exceptionnel, sur le Rooftop du chai, pour un voyage gastronomique d’exception. À bord d’un de ses court, moyen ou long courriers, l’Impératif d’Éole vous fera apprécier une cuisine gastronomique et créative combinant terroir et trésors dénichés au-delà de nos frontières. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur la liste d’attente de cette table prometteuse.

Une nouvelle boutique

Mais au-delà des plaisirs de la table, le Chant d’Eole développe toujours plus ses activités.

Depuis mai dernier, une nouvelle boutique permet aux clients de découvrir les différentes cuvées — le Brut Blanc de Blancs, le Brut Rosé, la Cuvée Prestige et l’Elixir Saint Georges — auxquelles s’ajoute un gin : l’Eole Belgian Spritz, ainsi qu’une gamme de cosmétiques, “Maison Eole”, issus des vignes.

©Chant d'Eole

Visites guidées pour plonger dans l’histoire du vignoble

©Chant d'Eole

Bien entendu, le Domaine du Chant d’Eole propose également des visites guidées sur réservation de ses installations durant lesquelles des guides expliquent avec passion les différentes étapes de la réalisation des différents nectars, de la plantation à la mise en bouteille, en passant par le choix des cépages, l’entretien de la vigne et la vinification. Cerise sur le gâteau, la visite guidée d’environ 1 heure 15 se clôture par une dégustation du Brut Blanc de Blancs, du Brut Rosé ainsi que de l’Elixir Saint Georges.

Des événements également

©Chant d'Eole

Enfin, le Chant d’Eole propose une gamme complète d’évènements organisés au sein de quatre espaces. Des évènements imaginés à la fois pour le public, tels que des afterworks, ainsi que des évènements sur mesure pour les particuliers ou pour les entreprises.

D’ores et déjà, une DStress Gourmande, invite les amoureux de gastronomie à se laisser enchanter par des assiettes créatives composées par des chefs d’exception invités par Benoit Neusy.

©Chant d'Eole

Plus d’informations sur : https://www.chantdeole.be/

Domaine du Chant d’Eole – Grand’Route 58 – 7040 QUEVY