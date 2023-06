Appareils auditifs : une solution efficace pour lutter contre la démence ?

Certes, prendre de l'âge s'accompagne de problématiques à la fois motrices et psychiques. Pourtant, ces dernières résultent des manifestations classiques du vieillissement. Il est donc nécessaire de faire la différence avec la démence qui relève, quant à elle, d'une forme de vieillissement pathologique.

La démence : définition

En réalité, la démence n'est pas une maladie à proprement parler. Il s'agit plutôt d'un ensemble de manifestations cliniques. Ces dernières se caractérisent par une altération pathologique des différentes fonctions cognitives. Il peut être question du langage, du raisonnement, de l'apprentissage, mais aussi de l'orientation. Ce type de symptômes est souvent accompagné de troubles comportementaux et émotionnels. Cela affecte grandement le quotidien, ainsi que l'autonomie de la personne concernée.

Conséquences sur le quotidien des personnes touchées

La démence est un syndrome qualifié de progressif. Cela signifie que les symptômes évoluent au fil du temps, jusqu'à la perte totale de l'autonomie. Ces événements sont communément en corrélation avec un état dépressif très difficile à vivre pour le patient. Par la suite, leur comportement peut très vite devenir inhabituel et illogique. Des conduites asociales, des hallucinations, ainsi que bien d'autres atteintes neurologiques et cardiovasculaires sont alors constatées. C'est très simple : tous les gestes du quotidien deviennent très compliqués voire insurmontables.

Statistiques sur les personnes souffrant de démence

Les personnes atteintes de démence sont de plus en plus nombreuses ; on en compte plus de 55 millions dans le monde et plus de 1,2 millions en France. D'ici 2050, la population française touchée par la démence devrait atteindre les 2,2 millions. En y regardant de plus près, ces statistiques inquiètent. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses recherches sont menées dans le but de prévenir la démence. Le port d'appareils auditifs en fait partie.

Comment les appareils auditifs peuvent-ils aider à prévenir la démence ?

D'après de nombreuses études, les personnes portant des appareils auditifs auraient un risque beaucoup moins élevé de développer une forme de démence. C'est exactement ce que nous prouve l'étude publiée dans la revue médicale The Lancet Public Health.

Qu'est-ce que l'étude de The Lancet ?

L'étude publiée dans The Lancet Public Health mise sur l'évolution de la prévalence de la démence dans le monde. En effet, ces dernières années, ce sujet fait l'objet de nombreuses préoccupations au vu de la nette augmentation des cas. La croissance démographique, ainsi que le vieillissement de la population mondiale sont en partie responsables de cette hausse significative. En 2017, un rapport à ce propos avait déjà été publié. Cette étude constitue ainsi la suite de conclusions déjà bien affirmées.

Étude The Lancet : quelles conclusions ?

Selon les scientifiques ayant dirigé cette étude, la perte d'audition serait le premier facteur de risque évitable de la démence. De nouvelles découvertes scientifiques ont permis de le confirmer. Le port d'appareils et de prothèses auditifs permettrait donc de réduire l'incidence de la démence de 8%. Ces estimations se basent sur un certain nombre d'études clés qui approfondissent les liens entre l'audition et la cognition. Il est notamment question de celle de Frank Lin, d'Hélène Amieva ou encore de Justin Golub.

Appareillage auditif et démence : quels liens ?

Le lien entre l'appareillage auditif et la démence est étroit, selon Futura Science. Les recherches suggèrent que les problèmes d'audition non traités pourraient être associés à un risque accru de développer une démence. En effet, lorsque l'audition se détériore, il peut y avoir une diminution de la stimulation cognitive liée à la capacité à entendre et à comprendre les sons. Cette diminution de la stimulation auditive peut entraîner une réduction de l'activité cérébrale qui, à son tour, contribue au développement de problèmes cognitifs, y compris la démence. Cependant, il est intéressant de souligner que cet effet bénéfique semble être limité aux personnes qui portent effectivement des appareils auditifs.

L'importance de la sensibilisation aux risques liés à la perte d'audition

La perte d'audition comporte de nombreux risques. Les personnes qui en souffrent deviennent la plupart du temps extrêmement dépendantes jusqu'à s'isoler de plus en plus. C'est pourquoi il est important de sensibiliser les personnes susceptibles de perdre l'audition ainsi que leur entourage, qui sera alors en mesure de les accompagner.

Encourager les personnes âgées à faire un test auditif et à s'appareiller

Afin d'éviter ces nombreux désagréments, il est nécessaire d'encourager les personnes âgées à se faire tester. Ces situations pouvant se révéler particulièrement dangereuses pour la santé, il est primordial de s'en préoccuper. Dès l'apparition des premiers symptômes de perte d'audition, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un professionnel de santé. Il vous dirigera très certainement vers un spécialiste en mesure de vous accompagner vers le choix d'une prothèse auditive adaptée. Dans cette démarche, VivaSon, une entreprise familiale, a pour vocation d'aider ses patients à vivre au mieux avec leur perte d'audition.

Sensibilisation du grand public aux troubles auditifs

De nos jours, la lutte contre la pollution sonore est un véritable phénomène de société. De nombreux pays du monde entier, soucieux des problématiques liées à l'audition, s'engagent d'ailleurs dans des campagnes de sensibilisation à ce sujet. La France montre l'exemple : elle instaure une fois par an la Journée Nationale de l'Audition. De nombreux partenaires comme les concepteurs d'appareils auditifs prennent alors position dans ce genre de manifestations. Le mouvement permet ainsi de prendre conscience de l'importance d'avoir une bonne audition.

Conseils pour accompagner vos proches

Quelle que soit la situation, il est primordial d'accompagner ses proches. Lorsqu'une personne atteinte de démence ou de troubles auditifs est bien entourée, elle a beaucoup plus de chance de ne pas voir ses symptômes s'aggraver. Pour cela, il est essentiel de leur proposer des activités visant à stimuler leurs facultés cognitives et cérébrales, et de rester attentif au moindre signe laissant présager une dégradation ou une détérioration de son état de santé. En somme, voici nos trois conseils :

Accompagner ;

Stimuler ;

Rester attentif.

En définitive, le port d'appareils auditifs semble être une solution aux manifestations cognitives de la perte auditive. L'étude parue récemment dans la revue médicale The Lancet Public Health affirme que le port de prothèses auditives pourrait même réduire les risques de démence. Il est ainsi primordial de sensibiliser l'ensemble des populations aux dangers que peut représenter une perte d'audition. Dans l'optique de faire avancer les solutions venant parer à la perte d'audition, une entreprise américaine s'est lancé le défi de trouver un traitement qui permettrait de retrouver l'ouïe. Les personnes atteintes de surdité et de démence auraient-elles bientôt une chance de voir leur pathologie s'améliorer ?