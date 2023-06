Choisir une école communale à Verviers, c’est choisir pour votre enfant la route de l’épanouissement et de la réussite !

14 établissements d’enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, ouvrent leurs portes afin de proposer un apprentissage scolaire adapté au rythme et aux sensibilités de chacun.

Chaque école développe un climat relationnel chaleureux et une atmosphère qui permettent de développer ses qualités et de s’épanouir.

La Ville de Verviers souhaite que les enfants de ses écoles, maternelles et primaires, acquièrent les connaissances de base fondamentales et construisent les compétences indispensables à la vie sociale, économique et culturelle.

Un projet communal pour une école de la réussite

Si chaque école de l’entité a ses spécificités, toutes s’accordent pour une pédagogie humaine qui consolide les apprentissages de base tout en favorisant l’autonomie de l’enfant.

Basé sur l’échange, la collaboration et la concertation entre les différents établissements, le projet vise à promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne.

Il tend également à amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie. Une grande importance est donnée à ne laisser personne sur le bord du chemin.

Tous les élèves sont préparés à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.

“La lutte contre le harcèlement scolaire, le bien-manger, l’environnement et le zéro déchet font partie intégrante de notre programme pédagogique par la sensibilisation permanente et la participation des élèves à diverses actions durant l’année” souligne par ailleurs Sophie Lambert, Échevine de l’instruction publique.

Dans les écoles communales verviétoises, les enseignants se sentent personnellement concernés par la réussite de leurs élèves et se remettent continuellement en question.

©Ville de Verviers

Enseignement ordinaire, mais aussi spécialisé

Bien entendu, les méthodes, approches et pratiques pédagogiques veillent à ce que l’enfant puisse progresser à son rythme. Ainsi, les enfants présentant d’éventuels troubles de l’apprentissage bénéficient au sein de chaque école d’un enseignement adapté.

L’école Maurice Heuse qui accueille quelque 200 élèves propose par ailleurs un enseignement spécialisé de type 8 pour les troubles de l’apprentissage et de l’attention.

Quelques écoles proposent également des classes DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) qui concentrent leur énergie sur l’apprentissage du français afin de pouvoir intégrer rapidement les enfants qui ne maîtrisent pas la langue.

Un conseil de participation est organisé dans chaque école. Il réunit direction, pouvoir organisateur, enseignants, parents, personnel administratif, technique et des représentants de l’environnement social, culturel et économique.

Le choix et la variété

Au-delà de l’enseignement de base, chaque école présente des spécificités, ainsi que ses propres projets.

Cours de langues, projets numériques, sorties scolaires et activités culturelles, activités sportives, classes vertes, école du dehors, projet potager, pédagogie Montessori… Une offre extrêmement large que décrit la brochure “Ensemble, tissons l’avenir ” qui doit permettre aux parents de faire le meilleur choix pour leurs enfants.

Pour l’accueil extra-scolaire, une garderie complète dès 7h et jusqu’à 17 h 30, y compris le mercredi, est proposée dans chaque établissement. Pendant les congés scolaires, le service de garderie est également assuré et centralisé à l’école Carl Grün.

©Ville de Verviers

Place à l’enseignement artistique

La Ville de Verviers attache également une grande importance à la promotion des arts et à l’éveil artistique.

Le Conservatoire propose l’enseignement de la musique, des arts de la parole et de la danse aux jeunes et moins jeunes pour un prix très démocratique.

L’Académie des Beaux-Arts dispense quant à elle des cours dans les domaines des arts plastiques et visuels.

©Ville de Verviers