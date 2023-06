C’est une tendance qui s’observe aussi dans la vie quotidienne des familles avec de jeunes enfants et c’est comme cela qu’est né Sebio.be, un site de vente en ligne bien de chez nous proposant une large gamme de produits écologiques, éthiques et durables utiles au quotidien des petits et grands.

Une initiative belgo-belge

Sebio.be a vu le jour en 2007 à l’initiative d’un couple de jeunes parents qui, au départ d’une volonté de consommer selon des valeurs essentielles de durabilité, s’est donné pour mission de proposer aux familles des produits alternatifs à ceux que leur offraient les enseignes commerciales traditionnelles.

Au fur et à mesure, la boutique en ligne s’est spécialisée dans la vente de produits bio, écologiques ou naturels utiles pour tous les membres de la famille, des plus jeunes aux plus grands, ainsi que pour leurs lieux de vie tels que la maison ou le jardin, ou pour leurs déplacements, l’école et le travail.

En 2013, la société NOE NATURE a repris le site et c’est désormais une quarantaine de personnes qui s’affaire chaque jour à sélectionner les produits, à préparer les commandes, à soigner les envois…

Le site propose ainsi quelque 30 000 références sélectionnées auprès de 200 marques, pour un volume d’environ 1500 à 2000 commandes par semaine.

Consommer autrement

Pour réduire l’empreinte écologique de la consommation, le zéro déchet fait partie des objectifs majeurs que vise Sebio.be. Le site propose ainsi d’intéressantes alternatives, telles que des couches lavables, des boîtes de conservation, des gourdes et des thermos, des produits de beauté et d’hygiène sans déchet, mais aussi des livres consacrés à la mise en place d’une telle démarche, par exemple. On retrouve sur Sebio.be tout ce qu’il faut pour promouvoir les gestes qui au quotidien réduisent nos déchets.

Une large place est également laissée aux produits locaux fabriqués de préférence en Belgique, en France ou en Europe.

Naissance et petite enfance

Comme Sebio.be était initialement consacré à la naissance et aux premières années de vie, on retrouve sur le site un choix inégalable d’articles spécifiques pour les tout-petits : produits de puériculture, alimentation, mode, mobilier, mais également de sympathiques cadeaux et une jolie sélection de jouets en bois. Il est d’ailleurs possible de déposer sa liste de naissance sur Sebio.be.

Filtrer pour s’y retrouver

Vous l’aurez compris, l’assortiment Sebio.be est impressionnant ! Qu’à cela ne tienne, les produits sont intelligemment répartis en catégories et sous-catégories qui permettent de faire un premier tri. Un système de filtres permet ensuite de préciser sa recherche afin de trouver le ou les produits souhaités. Pour faire un choix judicieux, chaque produit possède un descriptif ainsi que des informations précises sur son utilisation et sa composition.

Il est également possible de payer de très nombreux articles au moyen d’éco-chèques.

Entretenir la proximité

Vendre sur internet n’est pas d’office synonyme d’anonymat et de manque d’humanité. Sebio.be s’est ainsi inspiré du commerce de proximité pour établir avec ses clients des relations de confiance et une accessibilité rapide et humaine. C’est pourquoi l’entreprise ne renvoie pas ses clients vers un call center impersonnel, mais possède en interne son propre service clients disponible par téléphone du lundi au vendredi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Il est également possible de venir retirer gratuitement sa commande sur son site de Baillonville si on le souhaite et de confirmer ainsi sa démarche de durabilité.

Plus que jamais, sebio.be est une enseigne à découvrir qui répond pleinement à sa promesse de produits bien choisis pour toute la famille.